À Jérusalem, le Père Noël fait une entrée remarquée à dos de chameau

Le Père Noël a offert aux habitants de Jérusalem une visite insolite, crapahutant sur les murailles de la ville sainte avant d'y entrer à dos de chameau, pour rencontrer des enfants (et des adultes) de toutes les confessions.

À Jérusalem, le Père Noël a fait son entrée dans la vieille ville avec une touche très locale. À dos de chameau, sous les yeux stupéfaits des passants qui ne s'attendaient pas à le voir crapahuter sur les muralles de la ville sainte, pour y recevoir des enfants de toutes les confessions.

"Ce qui importe quand je suis à Jérusalem, c'est d'apporter de la joie, de l'amour et de la paix dans cette ville, à la Terre sainte et au monde entier", explique le Père Noël. "Joyeux Noël à tous parce que c'est une ville de paix. Et s'il y a la paix ici à Jérusalem, il y aura la paix partout dans le monde !"



Si les décorations de Noël ne sont pas très courantes à Jérusalem, petits et grands convergent dans le quartier chrétien de la vieille ville pour venir passer quelques instants avec le Père Noël.

"On t'a ici avec nous en Terre sainte, maintenant"

"Je ne l'avais jamais vu de toute ma vie donc c'est important oui", affirme une femme venue rendre visite au lapon. "C'est la Terre sainte, c'est comme un miracle, le Père Noël est là !"



Parmi les enfants, si certains n'ont pas encore l'habitude de voir cet homme en rouge, beaucoup patientent longuement pour pouvoir enfin le rencontrer. "J'adore le Père Noël et célébrer Noël ! Ça me rend tellement heureuse, ça nous fait nous sentir bien !", explique une jeune fille.

"Je reçois plein de messages de gens qui me disent 'Oh, Père Noël, on ne veut pas aller en Finlande, on ne veut pas aller au Pôle nord, on t'a ici avec nous en Terre sainte maintenant, à Jérusalem, au cœur de la vieille ville !"



Jusqu'à la toute dernière minute, ils seront des milliers à venir rencontrer cet homme parmi les plus aimés du monde, et ainsi récupérer un chocolat ou un petit cadeau. À condition, d'avoir été sage et de lui avoir envoyé une lettre.