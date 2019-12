Vatican : septième "urbi et orbi" de Noël pour le pape François

Le pape François adresse, mercredi, sa traditionnelle bénédiction "à la ville de Rome et au monde" à l'occasion de son septième Noël dans ses fonctions.

Le discours sera prononcé devant des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre de la Cité du Vatican. Le pape François doit adresser, mercredi 25 décembre, son traditionnel message "urbi et orbi" (à la ville de Rome et au monde, en latin) à l'occasion de son septième Noël en tant que souverain pontife. Il effectuera, à cette occasion, un vaste tour d'horizon des zones de conflits.



Cette bénédiction revient deux fois par an, à Pâques et à Noël, les deux fêtes les plus importantes dans la religion catholique.

Lors de la précédente, le 21 avril, le Pape avait exprimé sa "tristesse" après les attentats au Sri Lanka qui avaient fait plus de 250 morts et près de 500 blessés, et avait également lancé un appel à ce que "les armes cessent d'ensanglanter la Libye", où la guerre civile connaissait un regain d'intensité.

Huit mois plus tard, ces pays demeurent enlisés dans des conflits meurtriers et pourraient de nouveau être cités par le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde.Aux Philippines, l'un des pays les plus fervents dans le catholicisme, beaucoup de sinistrés devraient écouter le message du pape. Le typhon Phanfone, qui a balayé le centre de l'archipel, y a provoqué d'importants dégâts, mercredi

Lors de sa traditionnelle homélie de Noël mardi soir, l'Argentin avait mis l'accent sur l'amour "inconditionnel" et "gratuit" face à la logique marchande. "Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire", a-t-il souligné en célébrant la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

Parallèlement à l'office papal de mardi, la traditionnelle messe de Noël a également été célébrée à Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ selon la tradition chrétienne, une ville située dans les Territoires palestiniens.

Les festivités y sont marquées cette année par le retour en Terre sainte de ce qui est considéré comme un premier fragment du berceau de Jésus, un don du pape François qui a été réceptionné à Jérusalem puis transféré en grande pompe fin novembre à Bethléem, après 1 300 ans en Europe.



