Israël : Benjamin Netanyahu face à Gideon Saar aux primaires du Likoud

Les membres du Likoud, dirigé par Benjamin Netanyahu, élisent jeudi leur nouveau chef dans le cadre d'une primaire réclamée par le principal adversaire du Premier ministre israélien, Gideon Saar, déterminé à lui ravir le parti.

C'est une primaire aux allures de référendum pour la popularité de Benjamin Netanyahu. Les membres du Likoud, parti de droite actuellement présidé par le Premier ministre israélien, sont appelés à élire leur nouveau chef, jeudi 26 décembre. La primaire a été réclamée par son principal adversaire, Gideon Saar, qui se verrait volontiers prendre sa place.

Bien que ce dernier ait peu de chance d'arriver à ses fins, si l'élection aboutit à un résultat serré, elle sera vécue comme un véritable coup dur pour Benjamin Netanyahu, qui préside le Likoud depuis 1993 (hors parenthèse de six ans lorsque le parti était dirigé par Ariel Sharon).

La perspective des élections législatives

En mauvaise posture, et inculpé pour corruption dans trois affaires, l'actuel chef du Likoud et Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël a face à lui la perspective des élections législatives à venir, le 2 mars prochain. Les troisièmes en moins d'un an.

Environ 116 000 membres du Likoud sont appelés à voter de 9 h à 23 h (heure locale) dans plus de 100 bureaux de vote. Les résultats ne devraient pas être dévoilés avant vendredi matin.

Mercedi, en campagne pour la primaire de son parti, Benjamin Netanyahu a été évacué d'un meeting électoral à Ashkelon, dans le sud d'Israël, à l'annonce de tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza.



Dans une vidéo diffusée par la chaîne de télévision publique Kan 11, Benjamin Netanyahu, en campagne électorale pour les élections législatives, salue l'assemblée constituée d'une centaine d'électeurs membres du Likoud après qu'un agent de sécurité l'a informé d'une "alerte rouge". Il est ensuite évacué avec son épouse Sara.



"Un projectile a été tiré depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien et a été intercepté par le système de défense Dôme de fer", a indiqué l'armée dans un court communiqué, ajoutant que les sirènes ont retenti notamment dans la ville d'Ashkelon, où se tenait le meeting du Premier ministre.

