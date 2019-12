Moment de sport de l'année: Bernal sauve la mise d'Ineos

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Paradoxal. En ballottage jusqu'à deux jours de l'arrivée à Paris, l'équipe Ineos a cependant réalisé son premier doublé depuis la fracassante irruption des coureurs Sky au palmarès du Tour en 2012 (Wiggins-Froome). Irrésistible en très haute altitude, Egan Bernal a cotoyé sur le podium son coéquipier gallois Geraint Thomas, le lauréat 2018 qui est descendu d'une marche. "On ne peut pas demander mieux", s'est félicité leur directeur sportif Nicolas Portal. Mais la formation britannique, habituée à verrouiller la course les années précédentes, a dû cette fois procéder autrement pour tenir compte du rendement moindre de plusieurs éléments-clé (kwiatkowski, Poels). Reste l'essentiel pour Ineos, l'entreprise du milliardaire Jim Ratcliffe, qui a succédé à Sky fin avril. Cette septième victoire en huit éditions du Tour sauve un bilan moins éclatant que par le passé (26 victoires contre 44 l'année passée), terni de surcroît par les accusations croisées de son ancien médecin Richard Freeman et de son ancien responsable Shane Sutton. Une controverse de plus.

© 2019 AFP