Moment de sport de l'année: choeur rouge pour Klopp et Liverpool

Paris (AFP)

Le choeur rouge de Liverpool a poussé les "Reds" de Jürgen Klopp vers un nouveau titre en Ligue des champions, le premier depuis quatorze ans, avec notamment une demi-finale retour (4-0) mémorable à Anfield qui a effacé la large victoire à l'aller du Barça de Lionel Messi (3-0). En finale, les partenaires de Sadio Mané, Mohamed Salah et Virgil van Dijk ont dompté Tottenham 2-0, un an après la désillusion du titre perdu face au Real Madrid. Réputé pour être l'homme des finales perdues, avec le Borussia Dortmund puis Liverpool, Klopp a abandonné cette encombrante étiquette pour endosser le costume de héros des "Scousers", ce peuple rouge qui s'époumone sur le mythique "You'll Never Walk Alone". Déjà adulé, et récemment prolongé jusqu'en 2024, l'entraîneur allemand de 52 ans vise désormais le titre de champion d'Angleterre. S'il lui a filé entre les doigts l'an passé, pour un point cédé à Manchester City, il semble accessible après le départ canon de cette saison. Les "Reds" l'attendent depuis trente ans, une éternité sur les rives de la Mersey.

© 2019 AFP