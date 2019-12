Burkina Faso : l'organisation État islamique revendique l'attaque d'Arbinda

Le groupe État islamique a revendiqué, vendredi, dans un communiqué l'attaque contre un détachement militaire à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, perpétrée en début de semaine. Le pays est en proie à des violences jihadistes depuis 2015.

Les djihadistes de la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (PAOEI) ont revendiqué dans un communiqué diffusé, vendredi 27 décembre, l'attaque perpétrée dans la nuit de mardi à mercredi contre un poste militaire situé dans le nord du Burkina Faso, qui a coûté la vie à sept soldats.

Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes, explique que "dans ce communiqué, le groupe État islamique parle d'un bilan de sept soldats morts et décrit son mode opératoire : une attaque kamikhaze, à savoir un véhicule piégé qui leur a ensuite permis de s'attaquer directement à la base".

"Ils profitent de la porosité des 3 frontières"

"Le nord du Burkina Faso était dans le viseur du groupe État islamique depuis un moment. Ces jihadistes profitent d'une situation catastrophique pour les locaux (...) des problèmes économiques, politiques mais surtout de la porosité de cette zone transfrontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso", a ajouté le spécialiste.

#BurkinaFaso l’#EI sous « province Afrique de l’Ouest » revendique l’attaque d’#Arbinda #Soum mardi dernier « un kamikaze a ouvert la voie avec son véhicule piégé » pic.twitter.com/uHP6U9ZV7w — Wassim Nasr (@SimNasr) December 27, 2019

Trente-cinq civils, dont 31 femmes, et sept militaires ont été tués lors de cette attaque, ainsi que "80 terroristes", selon les autorités burkinabè. Un bilan qui relève davantage de "la communication de guerre que du factuel", selon Wassim Nasr.

Plus tard, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 décembre, une dizaine de soldats burkinabè ont également trouvé la mort lors d'une deuxième attaque contre un détachement militaire à Hallalé, dans la même région, ont rapporté mercredi à l'AFP des sources sécuritaires.

Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques jihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015, comme ses voisins sahéliens. Le Nord et l'Est sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises.

Avec Reuters et AFP