Ski alpin: à Bormio, ici c'est Paris

Bormio (Italie) (AFP)

L'Italien Dominik Paris a une nouvelle fois imposé sa puissance à Bormio vendredi pour une quatrième victoire sur cette exigeante descente de la Coupe du monde de ski alpin, confirmant son emprise sur la vitesse depuis plus d'un an.

Paris, 30 ans, a gagné devant son grand rival suisse Beat Feuz (à 39 centièmes) et l'Autrichien Matthias Mayer (à 42 centièmes).

L'Italien confirme ainsi son aisance à Bormio, l'une des courses les plus exigeantes et les plus mythiques du circuit masculin après celle de Kitzbühel en Autriche. Paris s'y est imposé pour la quatrième fois, après 2012, 2017 et 2018, la troisième consécutive. Il compte également une victoire en super-G dans la station, en 2018.

Il pourrait rééditer sa performance dès samedi puisque Bormio organise deux descentes après avoir récupéré la course annulée la semaine dernière à Val Gardena (Italie) à cause du brouillard.

Depuis le début de la saison dernière, le colosse Paris (1,83 m, 102 kg) s'est imposé comme le meilleur skieur de vitesse: il a remporté huit courses sur la période dont cinq descentes et trois super-G, remporté le globe de super-G et est devenu champion du monde dans la même spécialité.

Avec 13 victoires en descente en Coupe du monde, l'Italien est désormais septième de ce classement historique, juste derrière le Norvégien Aksel Lund Svindal et l'Autrichien Michael Walchhofer, à 14 victoires.

Le seul à pouvoir rivaliser avec Paris est bien le Suisse de 32 ans Beat Feuz, deuxième vendredi, qui avait privé son principal concurrent du globe de descente l'hiver dernier.

Feuz garde d'ailleurs la tête du classement du globe de descente, 36 points devant Paris, alors que l'Italien remonte à la deuxième place du général, 30 points derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui se concentre sur les épreuves techniques, le slalom et le géant.

Les skieurs français peuvent se réjouir d'un tir groupé: Maxence Muzaton, 29 ans, a signé le meilleur résultat de sa carrière en descente -cinquième à 1 sec 13- devant Matthieu Bailet -sixième à 1 sec 23-, pourtant tout juste de retour d'une blessure à une cheville. Brice Roger, septième à 1 sec 37, signe sa meilleure performance en descente depuis près de deux ans.

Les habituels leaders tricolores sont un peu plus loin: Johan Clarey est 10e à 1 sec 55 et Adrien Théaux 14e à 1 sec 98.

