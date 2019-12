En Guinée-Bissau, une présidentielle pour tourner la page de l’instabilité politique

Près de 700 000 Bissau-guinéens doivent élire, dimanche, leur nouveau président lors d’un second tour qui s’annonce très serré entre l’ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du principal parti du pays, et le dissident Umaro Sissoco Embalo.

Qui de Domingos Simoes Pereira ou de Umaro Sissoco Embalo succèdera à José Mario Vaz à la tête de la Guinée-Bissau ? L’ancien Premier ministre, chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), principal parti du pays arrivé en tête du premier tour avec plus de 40 % des suffrages, affronte dimanche 29 décembre lors du second tour Umaro Sissoco Embalo, leader du Madem G-15, une formation dissidente.

“La lutte va être serrée”, prévient Vincent Foucher, chercheur au CNRS, contacté par France 24. “L’ancien Premier ministre a viré largement en tête du scrutin et le PAIGC a remporté toutes les élections, sauf une, depuis l’avènement du multipartisme. Mais son challenger, lui même issu du PAIGC, a rassemblé beaucoup de dissidents du parti et fait des alliances avec les plus importants des candidats vaincus au premier tour.”

En effet, si Umaru Sissoco Embalo n’a recueilli que 27,7 % des voix, il a réussi à fédérer autour de lui les soutiens de Nuno Gomes Nabiam, arrivé troisième (13 % des voix) et de l’actuel chef de l’État qui n’a terminé que quatrième du scrutin (12 %).

Mais les consignes de vote pourraient ne pas être suivies par la base. “Le report des voix n’est pas automatique en raison des divisions politiques au sein de leurs formations. Nuno Gomes Nabiam a par exemple pris la décision de soutenir Umaro Sissoco Embaló unilatéralement, sans consulter la direction de son parti, qui a alors décidé de rallier Domingos Simões Pereira” rappelle dans une interview à Jeune Afrique, Paulin Maurice Toupane, chercheur à l’Institut des études de sécurité (ISS), installé à Dakar.

La stabilité du pays, l’enjeu principal du scrutin

L’enjeu principal du scrutin reste la stabilité de ce pays lusophone d’Afrique de l’Ouest de 1,8 million d’habitants qui a connu, depuis son indépendance en 1974, seize tentatives de coups d'État et quatre putschs militaires. Le dernier s'est produit en 2012 entre les deux tours de la présidentielle, conduisant au renversement du Premier ministe de l’époque Carlos Gomes Junior. Ce dernier, à nouveau candidat, n’a obtenu que 2 % des suffrages.

L’élection en juin 2014 de José Mario Vaz, ancien membre du PAIGC, devait permettre de pacifier le pays englué dans la corruption, et plaque tournante du trafic de drogue. Mais la Guinée-Bissau est rentrée dans une nouvelle zone de turbulences quatorze mois plus tard, suite au limogeage en août 2015, par le président, de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira.

Depuis, la valse des Premiers ministres n'a pas cessé. Même après le bon déroulement de législatives en mars dernier, remportées par le PAIGC. Pas moins de sept Premiers ministres ont été nommés par le président sortant. Le dernier, Aristide Gomes, était soutenu par la Communauté internationale et la Cédéao. Il avait pour mission de préparer le scrutin présidentiel. Son limogeage à quelques semaines de l'élection avait manqué de faire vaciller à nouveau le pays dans une crise profonde. Et laissait planer le spectre d’un énième coup d’État militaire.

Mais l’armée est restée muette tout le long du processus électoral. Les militaires auraient eu des "raisons d'intervenir, mais ils ne l'ont pas fait. On pense que [l'armée] va continuer à rester neutre", a affirmé à l’AFP, l'analyste politique Thierno Diallo. L’armée ne pense plus "à fomenter des coups d'État" et ne se mêle plus de politique, assurait juste avant le premier tour le général Biague Na Ntam, qui la dirige depuis 2014.

L’urgence d’une réforme constitutionnelle

Cependant l’élection d’un nouveau président suffira-t-elle à faire sortir la Guinée-Bissau de 40 années d’’instabilité politique ? Pour Gilles Yabi, la crise est bien plus profonde. “La Guinée- Bissau organise généralement de bonnes élections en terme de crédibilité du processus. Mais se retrouve peu de temps après dans des crises politiques et des blocages résultant autant du comportement peu responsable de ses leaders politiques que de défaillances institutionnelles”, explique sur RFI le fondateur du think tank Wathi, sis à Dakar.

Pour tourner donc la page de la crise politique, il est urgent de réformer la constitution - dont l’interpretation est source de tension - pour clarifier le rôle des institutions et des personnalités qui la gouvernent. Un point sur lequel s’accordent par ailleurs les deux candidats qui se se sont affrontés jeudi, lors d'un débat télévisé tendu.

“En Guinée-Bissau, le régime est un régime mixte, avec un Premier ministre issu de la majorité parlementaire qui gouverne. Et un président qui a de l’influence sur certaines choses. Les textes sont flous. Certains commentateurs pensent qu'il faut adopter un regime clairement présidentiel, d'autres un régime clairement parlementaire”, affirme le chercheur au CNRS Vincent Foucher.

Outre les questions d’ordre politique, le pays doit aussi sortir de la pauvreté et répondre aux besoins des populations. C’est sur ces enjeux économiques que les Bissau-Guinéens attendent au tournant leur nouveau président. “Le grand enjeu est vraiment de construire un Etat qui produise ou supervise la production de services publics de qualité pour l'ensemble de la population - l'ecole, la santé, l'electricité, l'eau…” conclut le chercheur du CNRS.