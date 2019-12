Somalie : au moins 20 morts dans un attentat à Mogadiscio

Un attenat à la voiture piégée a fait au moins une vingtaine de morts samedi à Mogadiscio, capitale de la Somalie.

L'explosion d'un véhicule piégé a fait plus de vingt morts samedi 28 décembre à Mogadiscio, a annoncé la police.

L'explosion, qui s'est produite dans un quartier animé de la capitale somalienne, "a été dévastatrice" a déclaré un membre de la police, Ibrahim Mohamed. "Je peux confirmer la mort de plus de vingt civils et de nombreux blessés, mais le bilan pourrait être plus élevé", a-t-il ajouté.

Un porte-parole du gouvernement, interrogé par AP, affirmait qu'il y avait au moins trente morts et que le bilan était susceptible de continuer à grimper.

"J'ai compté 22 corps sans vie, tous des civils, et plus de trente blessés", a déclaré de son côté un témoin de l'AFP, Ahmed Moalim Warsame.

Un attentat à proximité d'un poste de sécurité

L'attentat s'est produit dans un secteur ou le trafic est très dense en raison d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts.

"Cela a été dévastateur parce qu'il y avait beaucoup de monde, notamment des lycéens dans des bus", a raconté un autre témoin, Muhibo Ahmed.

"Tout ce que j'ai pu voir, ce sont des corps morts éparpillés, certains brûlés au point d'être méconnaissables", a déclaré une autre personne présente, Sakariye Abdukadir.

L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes shebab. Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.

Avec AFP et AP