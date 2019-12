Ski alpin: Mikaela Shiffrin double la mise à Lienz

Publicité Lire la suite

Lienz (Autriche) (AFP)

Au lendemain de sa victoire en géant, Mikaela Shiffrin a dominé sans surprise le slalom de Lienz (Autriche) dimanche, reprenant son rythme infernal de victoires après un petit passage délicat.

L'Américaine a signé le meilleur temps des deux manches pour devancer la Slovaque Petra Vlhova (à 61 centièmes) et la Suissesse Michelle Gisin (à 1 sec 72).

A-t-elle vraiment connu un "passage à vide"? Apparue démoralisée après une rarissime mauvaise performance sur le géant de Courchevel le 17 décembre (17e), Mikaela Shiffrin vient d'apporter une réponse cinglante: deux victoires en deux jours.

Au lendemain de son triomphe sur le géant avec plus d'une seconde d'avance sur toutes ses concurrentes, la triple tenante du titre du gros Globe de cristal a dominé cette fois le slalom, sa grande spécialité.

Entre les piquets serrés, l'Américaine a désormais remporté 13 de ses 14 dernières courses en Coupe du monde (une fois deuxième). Avec cette 3e victoire en trois slaloms cette saison elle signe un 43e succès en Coupe du monde dans cette discipline, un record.

Au total, elle cumule 64 victoires et se rapproche à grande vitesse des 67 premières places de l'Autrichien Marcel Hirscher, retraité depuis cet été et 3e de ce classement prestigieux derrière le Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires) et l'Américaine Lindsey Vonn (82).

La Slovaque Petra Vlhova, dauphine de l'Américaine l'hiver dernier au classement général, vient buter sur Shiffrin pour la 7e fois de sa carrière sur un slalom de Coupe du monde.

La polyvalente suissesse Michelle Gisin, en larmes au moment des récompenses, est montée pour la première fois sur un podium de slalom. La championne olympique de combiné, lourdement blessée au genou droit en janvier dernier, compte désormais des podiums dans quatre disciplines (combiné, descente, super-G et donc slalom).

Au classement général, Mikaela Shiffrin accentue son avance avec 295 points de plus que l'Italienne Federica Brignone, 13e dimanche.

Aucune skieuse française n'a réussi à se qualifier pour la deuxième manche (Joséphine Forni 40e, Marie Lamure 48e, Doriane Escané n'a pas terminé).

