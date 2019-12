Retraites: trafic SNCF et RATP toujours perturbé mardi, au 27e jour de grève

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le trafic restera perturbé à la SNCF et à la RATP mardi, au 27e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites et à la veille du Nouvel An, ont annoncé lundi les deux groupes de transports publics.

La SNCF prévoit de faire circuler la moitié de ses TGV et TER "en moyenne", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les circulations TER seront assurées par trains et autocars, a-t-elle précisé. Il y aura un train Intercités sur cinq, tandis qu'un quart des Transilien (RER SNCF, trains de banlieue) rouleront. Le trafic international sera "perturbé".

Comme tous les ans en région parisienne, et conformément à leur contrat avec Ile-de-France Mobilités (l'autorité régionale des transports), l'accès aux réseaux SNCF et RATP franciliens sera gratuit de mardi à 17H00 jusqu'à mercredi midi, ont rappelé les deux groupes.

A la RATP, le trafic sera encore "très perturbé" mardi par la grève, avec deux lignes de métro complètement fermées, deux lignes fonctionnant normalement et les douze autres "assurées partiellement", a indiqué la direction de la régie, qui relève dans un communiqué une "légère amélioration" globalement sur le réseau métro.

La circulation des rames sera normale sur les lignes automatisées 1 et 14, tandis que les lignes 7bis et 13 seront fermées.

Les métros des lignes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 circuleront partiellement, avec des stations fermées, et uniquement aux heures de pointe (06H30-09H30, 15H30-18H30). Trafic partiel également pour la ligne 11 et seulement sur "la pointe du matin", pour les lignes 6 et 12 "uniquement" sur la pointe du soir, ainsi que pour la ligne 3bis qui sera ouverte "de 13H00 à 18H00".

A l'inverse, la circulation des tramways sera "quasi normale". Les trois quarts des autobus rouleront. Le trafic des RER A et B, exploités en commun par la SNCF et la RATP, restera fortement perturbé.

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, en région parisienne, la SNCF fera circuler des trains de banlieue pendant toute la nuit de mardi à mercredi, depuis les gares de l'Est, du Nord et Saint-Lazare à Paris. Pour les trois autres gares parisiennes (Austerlitz, Lyon et Montparnasse), "on n'aura pas les moyens de faire ce service", a indiqué à l'AFP Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien.

Côté RATP, les métros des lignes 1 et 14 circuleront "jusqu'à 02H15" lors de la nuit du réveillon, a précisé la régie. Le trafic des lignes de tramway 2, 3a et 3b sera lui assuré "toute la nuit (toutes les 15 minutes)", de même que celui des lignes de bus Noctilien "qui seront fortement renforcées", a ajouté la RATP. Le service Noctilien sera ainsi de "50%" supérieur à la normale, selon un porte-parole de la régie.

Pour le 1er janvier, mercredi, la RATP "prévoit un trafic proche de celui du 25 décembre mais en légère amélioration sur le métro et le RER", avec un trafic bus et tramway "quasi normal", a-t-elle indiqué.

