Soudan : vingt-sept condamnations à mort pour le meurtre d'un manifestant

Reconnues coupables d'avoir torturé à mort un manifestant qui était détenu dans les locaux du service des renseignements, 27 membres de cette administration ont été condamnés à mort par pendaison, a rapporté, lundi, l'AFP.

Publicité Lire la suite

Peine capitale pour 27 membres des renseignements soudanais. C'est la peine prononcée, lundi 30 décembre, par un tribunal soudanais qui les jugeaient pour avoir torturé et tué un manifestant détenu lors des manifestations début 2019 contre le président soudanais déchu Omar el-Béchir.



Reconnues coupables d'avoir torturé à mort un manifestant qui était détenu dans les locaux du service des renseignements, les 27 personnes ont été condamnées à mort par pendaison, a indiqué le juge Sadok Albdelrahmane.



Frappé et torturé à mort



La victime était un enseignant, Ahmed al-Kheir Awadh, qui a été frappé et torturé à mort après son arrestation fin janvier par les membres de ce service dans une localité de l'État de Kassala, dans l'est du pays, a précisé le juge.



Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient commencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la décision gouvernementale de tripler le prix du pain en pleine crise économique.



Ce mouvement s'est transformé en une révolte qui a abouti, le 11 avril, à la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir, après 30 ans de pouvoir sans partage. Selon Amnesty, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement et plus de 250 d'après un comité de médecins proche des manifestants, notamment au cours d'un massacre le 3 juin devant le QG de l'armée, à Khartoum.



Avec AFP