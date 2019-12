Kim Jong-un annonce la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires

KCNA via Reuters

Image non datée de Kim Jong-un publiée le 30 décembre 2019.

Le leader nord-coréen estime qu'il n'y a plus lieu que son pays respecte le moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux, selon des propos rapportés mercredi par l'agence officielle nord-coréenne. Kim Jong-un annonce par ailleurs le lancement prochain d'une "nouvelle arme stratégique".

Publicité Lire la suite

C'est un message clair pour la nouvelle année. Faute d'avancée dans les négociations avec les États-Unis, le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux que Pyongyang observait, a rapporté mercredi 1er janvier l'agence d'État nord-coréenne KCNA.

"Nous n'avons aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engagement", a indiqué KCNA, rapportant des propos de Kim Jong-un aux dignitaires de son parti au pouvoir. "Le monde va découvrir dans un proche avenir une nouvelle arme stratégique que détient la Corée du Nord."

Lors de sa première rencontre avec le président des États-Unis, le 12 juin 2018 à Singapour, Kim Jong-un avait promis le démantèlement de son programme nucléaire, mais aucun progrès n'a été réalisé depuis et le second sommet, qui s'est déroulé les 27 et 28 février dernier à Hanoi, s'est soldé par un échec.

Depuis, les négociations sont au point mort et la Corée du Nord avait fait savoir qu'en l'absence de concessions américaines avant la fin de l'année, elle s'engagerait sur une "voie nouvelle".

"Comportement de voyou"

Devant le comité central de son Parti des travailleurs, Kim Jong-un a indiqué clairement que la Corée du Nord était prête à continuer à vivre sous un régime de sanctions internationales pour préserver sa capacité nucléaire. "Les États-Unis formulent des exigences contraires aux intérêts fondamentaux de notre État et adoptent un comportement de voyou", a-t-il dit, cité par KCNA.

Washington a "conduit des dizaines d'exercices militaires conjoints (avec la Corée du Sud) que le président (Donald Trump) avait personnellement promis d'arrêter", a envoyé au Sud de l'équipement militaire de haute technologie et a renforcé les sanctions contre le Nord, a-t-il ajouté.

"Nous ne vendrons jamais notre dignité", a-t-il assuré, promettant une action "sidérante pour faire payer (aux Etats-Unis) le prix de la douleur subie par notre peuple".

Avec AFP et Reuters