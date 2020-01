ATP Cup: débuts compliqués pour Tsitsipas et Zverev

Publicité Lire la suite

Sydney (AFP)

Le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Allemand Alexander Zverev se sont tous les deux inclinés lors de leurs premiers matches de l'année, vendredi lors de la journée d'inauguration de la toute nouvelle ATP Cup qui se déroule en Australie.

La star grecque Stefanos Tsitsipas, vainqueur du Masters 2019 de Londres et classée 6e joueur mondial du classement ATP, s'est fait surprendre par deux fois au tie break 7-6 (8-6), 7-6 (7/4) par le jeune canadien de 20 ans Denis Shapalov.

De son côté, Alexander Zverev, 7e joueur mondial, a lui fini par céder dans une rencontre plus disputée (4-6, 7-6 (7/3), 6-2) contre le tenace espoir australien de 20 ans Alex de Minaur, qui a réussi a renverser la balance alors qu'il avait concédé un set et perdait 4-2 dans le deuxième set.

L'Allemagne et la Grèce qui, en plus des défaites de leurs pépites, se sont aussi inclinées dans leurs deux autres rencontres de la journée, apparaissent donc mal engagées dans cet ATP Cup, nouvelle compétition par équipe, où 24 nations sont réparties en six groupes de six entre Brisbane, Sydney et Perth.

Seules les huit meilleures nations des phases de groupe se qualifieront ensuite pour les éliminations directes à Sydney, jusqu'à la victoire de la meilleure équipe.

Outre l'Australie et le Canada, la Belgique, emmenée par David Goffin, est également bien partie pour atteindre les phases finales, après avoir balayé la Moldavie 3-0.

La Norvège est également sur de bons rails après une grosse performance contre les Etats-Unis (victoire 2-1).

Dans les deux derniers matches de la journée, la hiérarchie a été respectée : le Bulgare Grigor Dimitrov, ex-numéro trois mondial, s'est défait du Britannique Daniel Evans (2-6, 6-4, 6-1) tandis que le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a renversé l'Italien Fognini, 12e mondial (1-6, 6-1, 6-3).

Les résultats de l'ATP Cup après les matches disputés vendredi :

- Groupe C

Belgique - Moldavie 3 - 0

Steve Darcis (BEL) - Alexander Cozbinov (MDV) 6-4, 6-7 (4/7), 7-5

David Goffin (BEL) - Radu Albot (MDV) 6-4, 6-1

Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) - Radu Albot/Alexander Cozbinov (MDV) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 11-9

- Groupe F

Canada - Grèce 3 - 0

Felix Auger-Aliassime (CAN) - Michail Pervolarakis (GRE) 6-1, 6-3

Denis Shapovalov (CAN) - Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6 (8-6), 7-6 (7/4)

Denis Shapovalov/Felix Auger (CAN) - Petros Tsitsipas/Michail Pervolarakis (GRE) 6-2, 6-3

Allemagne - Australie 0 - 3

Jan-Lennard Struff (GER) - Nick Kyrgios (AUS) 4-6, 4-6

Alexander Zverev (GER) - Alex de Minaur (AUS) 6-4, 6-7 (3/7), 2-6

Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) - Chris Guccione/John Peers (AUS) 3-6, 4-6

- Groupe D

Norvège - Etats-Unis 2 - 1

Taylor Fritz (USA) - Viktor Durasovic (NOR) 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR) - John Isner (USA) 6-7 (3/7), 7-6 (12/10), 7-5

Casper Ruud/Viktor Durasovic (NOR) - Rajeev Ram/Austin Krajicek (USA) 4-6, 6-3, 10-5

Russie - Italie 2 - 0

Karen Khachanov (RUS) - Stefano Travaglia (ITA) 7-5, 6-3

Daniil Medvedev (RUS) - Fabio Fagnini (ITA) 1-6, 6-1, 6-3

© 2020 AFP