Coupe de France: à Linas-Montlhéry, tous fans du PSG... et tous prêts à le battre

Publicité Lire la suite

Linas (France) (AFP)

"Il faut pas les blesser, on a la Ligue des champions à gagner derrière": à l'image du latéral gauche Hermann Colin Kouassi, les joueurs de Linas-Montlhéry sont face à un dilemme alors qu'ils affrontent leur équipe de coeur, le Paris SG dimanche en Coupe de France.

Dans ce club de Régional 1 (6e division) qui réunit Linas et Montlhéry, deux villes de l'Essonne d'environ 7.000 habitants à 30 kilomètres de Paris, la plupart des joueurs soutiennent le club de Neymar et Kylian Mbappé.

Ce 32e de finale de Coupe, "c'est le match de ma vie, le match de mes rêves", se réjouit Kouassi, qui aura à son poste la lourde responsabilité de contenir les offensives parisiennes.

S'il se dit "pas du tout" supporter parisien, le gardien Ali Lutumba se félicite aussi de ce tirage grâce auquel ses coéquipiers "vont jouer contre l'équipe qu'ils supportent, donc c'est bien pour eux. C'est bien pour nous".

Le capitaine Johan Roca a même passé quatre ans au centre de formation du club champion de France, de 2000 à 2004, époque Ronaldinho. "C'est beaucoup d'émotion, de souvenirs qui reviennent, mais que des bons souvenirs... en plus, je suis supporter!"

Et même le coach s'y met: "J'ai 52 ans, je vais au Parc depuis mes six ans", explique Stéphane Cabrelli, abonné au Parc des Princes. "Les joueurs qu'on supporte toute l'année, de jouer contre eux, forcément, c'est quelque chose de bizarre", admet-il.

- Devant 15.000 spectateurs -

"Et c'est le top niveau, donc forcément c'est quelque chose qui n'est pas habituel chez nous. Cela va être une appréhension, quelque part, pour tout le monde", ajoute-t-il.

D'autant plus que, le stade habituel du club n'étant pas homologué pour accueillir une rencontre de ce niveau, c'est à Bondoufle, à quelques kilomètres de là, que se jouera la rencontre. Devant 15.000 spectateurs attendus, du jamais vu pour le club.

Pas question, pour autant, de se laisser dépasser par l'enjeu. "On est là pour gagner", assure Johan Roca. "On n'a pas beaucoup de chances de le faire, un mince espoir, mais en tout cas on ne va rien lâcher".

Pour "créer l'exploit", comme le dit le portier Lutumba, les amateurs essonniens ont nettement modifié leur programme d'entraînement, avec trois séances la semaine dernière, malgré Noël, et quatre cette semaine, autour du Nouvel an, avec une dernière mise au vert samedi à Marcoussis, lieu de rassemblement habituel du XV de France. Tout cela avec un message: pas d'excès pendant les fêtes.

- "Jouer à 100%" -

Après une préparation portée sur le physique pour la reprise, les amateurs ont fait quelques matches, à l'image de deux oppositions à 10 contre 10 de 20 minutes, jeudi soir. Au cours desquelles ils se sont dépensés comme des enfants, se lançant des défis et se disputant pour savoir qui avait gagné.

Objectif de cette préparation: diminuer autant que possible l'écart avec la condition physique des stars parisiennes, qui n'ont repris l'entraînement que jeudi, à 72 heures du match.

Et, même si c'est une rencontre de Coupe de France contre Strasbourg qui avait l'an dernier privé le Paris SG de Neymar, les joueurs de Linas-Montlhéry comptent bien faire abstraction de l'échéance européenne qui attend le PSG, un huitième de finale contre Dortmund, le 18 février en Allemagne et le 11 mars au Parc des Princes.

"On va jouer le match à 100%, ce n'est pas ce match-là qui va faire qu'ils vont aller loin ou pas en Ligue des champions", se défend Johan Roca.

Pour Linas-Montlhéry aussi, la suite de la saison comportera des enjeux. Leader de sa poule en Régional 1, le club essonnien peut viser la montée. Sans oublier, peut-être, un futur 16e de finale en Coupe de France.

© 2020 AFP