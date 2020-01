Macron jugé peu convaincant, mais le soutien à la grève faiblit

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Emmanuel Macron n'a pas convaincu lors de ses voeux aux Français du 31 décembre, mais le soutien au mouvement de grève contre la réforme des retraites faiblit (-5), selon un sondage Odoxa diffusé vendredi.

Seules 21% des personnes interrogées ont trouvé le chef de l'Etat convaincant, contre 76% d'un avis contraire. Et pour 27% seulement, contre 70%, il a montré qu'il était "près à trouver une solution" au conflit en cours.

Enfin, si 41% estiment qu'il a cherché "à apaiser les Français", 57% sont d'un avis opposé, selon cette enquête avec Dentsu consulting pour Le Figaro et France Info.

Emmanuel Macron avait réaffirmé mardi sa détermination à "mener à bien la réforme des retraites", tout en pressant le gouvernement de "trouver un compromis rapide".

Près d'un mois après le début de la mobilisation, trois Français sur quatre (75%, -2) estiment que le gouvernement doit renoncer à son projet de réforme (29%) ou abandonner "son idée d'un âge pivot de 64 ans" (46%). Pour moins d'un quart (24%, +4), il doit conserver intégralement son projet actuel.

Le soutien au mouvement de grève faiblit, avec encore 61% des personnes interrogées qui le jugent justifié (-5 points par rapport au 19 décembre), contre 39% (+5) d'un avis contraire.

Les Français interrogés ont par ailleurs une opinion négative de l'ensemble des protagonistes du conflit.

Côté syndicats, la CFDT rassemble 43% de "bonnes opinions", contre 56% de mauvaises, devant la CGT (35% d'opinions favorables, contre 63%) et "les cheminots/les salariés de la SNCF et la RATP dans leur ensemble" (34%, contre 65%).

L'exécutif est aussi impopulaire : le Premier ministre Edouard Philippe ne recueille que 32% de bonnes opinions (contre 67%) et Emmanuel Macron 31% d'opinions positives (contre 68%).

Enquête réalisée en ligne les 2 et 3 janvier auprès de 1.005 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

