Mode: la créatrice allemande Yolanda Zobel quitte Courrèges

La directrice artistique de Courrèges, l'Allemande Yolanda Zobel, va quitter cette griffe emblématique des années 1960 qu'elle avait rejointe il y a moins de deux ans, a annoncé la société vendredi dans un communiqué.

"La maison Courrèges et sa directrice artistique ont mutuellement décidé de mettre fin à leur collaboration", indique le communiqué.

"A la tête de la direction artistique de la marque depuis février 2018, Yolanda Zobel lui a apporté sa vision, en repensant l'idée du futur pour cette griffe unique, connue pour son esprit d'avant-garde", ajoute le texte.

"La styliste va maintenant se concentrer sur de nouveaux projets créatifs", selon le communiqué, précisant que "Christina Ahlers, nommée directrice générale de Courrèges en janvier 2018, communiquera dans les mois à venir sur une nouvelle direction artistique".

La dernière collection de Yolanda Zobel, pour l'automne-hiver 2020, sera présentée fin janvier.

Formée dans une école de mode berlinoise, Yolanda Zobel, qui avait travaillé auparavant auprès des maisons historiques comme Giorgio Armani, Chloé ou Jil Sander, et plus avant-gardistes, à l'image d'Acne Studios, avait été nommée directrice artistique de Courrèges pour donner une nouvelle impulsion à la maison française, en perte de vitesse.

A l'occasion de son premier défilé, en 2018, la maison française, dont le blouson court en vinyle était devenu iconique, avait annoncé qu'elle s'engageait à cesser la production de plastique.

La maison Courrèges a été fondée en 1961 par André Courrèges et son épouse Jacqueline, dite Coqueline. Ingénieur des Ponts et Chaussées devenu un styliste anticonformiste, André Courrèges, décédé en janvier 2016, a symbolisé la révolution vestimentaire des années 60. Il a imposé la mini-jupe et marqué la mode avec son style futuriste, l'utilisation du vinyle et l'omniprésence du blanc, sa couleur fétiche.

Artemis, holding de la famille Pinault qui en détenait déjà 40%, a pris le contrôle total de la maison Courrèges en septembre 2018.

