Presse jeunesse: Mon Quotidien fête ses 25 ans

Mon Quotidien, pionnier des quotidiens pour enfants en France, va fêter ses 25 ans ce week-end, avec un numéro spécial dans lequel il dévoile les coulisses de sa fabrication à ses jeunes lecteurs.

Le journal, destiné aux 10-13 ans, avait été lancé le 5 janvier 1995 par l'éditeur Playbac, qui avait déjà développé le jeu éducatif "Les incollables" et cherchait un nouveau moyen de développer la lecture chez les plus jeunes.

Comme le raconte le cofondateur de Mon Quotidien François Dufour dans le numéro anniversaire, publié ce samedi, l'idée de faire un quotidien est venue de tests réalisés auprès d'enfants. Playbac a voulu concevoir un journal qui leur offrirait "10 minutes de lecture chaque jour", et coller à l'actualité, car, comme aux adultes, elle leur donne envie d'apprendre.

Le journal est resté fidèle à ces principes de départ, même s'il a modifié plusieurs fois sa formule, notamment en augmentant la place dédiée aux infographies, et en faisant appel à des personnalités pour jouer les rédacteurs en chef le temps d'un numéro, dont l'ancien président François Hollande, le judoka Teddy Riner, l'astronaute Thomas Pesquet ou l'acteur Omar Sy.

Parmi ses projets, Mon quotidien prépare le lancement d'une page en anglais qui devrait être publiée très prochainement, tous les samedis, dans le quotidien anglophone International New York Times (ex-Herald Tribune).

Né en pleine éclosion d'internet, le journal pour enfants vendu uniquement par abonnement (et qu'on utilise dans de nombreuses écoles) est parvenu à se développer à contre-courant d'une presse écrite qui a vu sa diffusion papier s'effondrer, et son succès a poussé Playbac à lancer en 1998 un "petit frère" de Mon quoditien, Le petit quotidien (pour les 6-10 ans), et un "grand frère", L'Actu (pour les 13 ans et plus).

La diffusion payante de Mon quotidien, qui a toutefois reculé ces dernières années, s'élevait autour de 30.000 exemplaires en moyenne en 2018/2019, selon les données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

