À New York, les juifs ultraorthodoxes entre crainte et défiance après de récents actes antisémites

Une marche contre les actes antisémites est prévue dimanche à New York, où vit la plus grande communauté juive en dehors d'Israël. Le nombre d'attaques à caractère antisémite a fortement augmenté en 2019, entraînant notamment le renforcement de la présence de la police à Crown Heights, le quartier juif ultraorthodoxe. Reportage.

Selon les statistiques de la police de New York, l'année 2019 a vu le nombre d'attaques racistes augmenter de 19 % par rapport à 2018. La moitié des 421 cas recensés étaient à caractère antisémite.

Le mois de décembre a été marqué par des actes violents, dont un attentat contre un supermarché casher du New Jersey ayant fait quatre morts et l'attaque de la maison d'un rabbin à Monsey (État de New York), qui a fait plusieurs blessés.

New York compte la plus grande communauté juive en dehors d'Israël et a longtemps été un endroit où les juifs se sentaient à l'abri. Aujourd'hui, les ultraorthodoxes, facilement identifiables, se sentent une cible privilégiée.

France 24 s'est rendu à Crown Heights, un quartier juif ultraorthodoxe qui est souvent visé par des attaques : jets de projectiles, gifles, insultes, menaces. Les habitants auxquels nous avons parlé ont tous une anecdote à raconter.

Dans la communauté, certains ont décidé de s'équiper de bombes lacrymogènes. Les autres sont rassurés par la présence renforcée de la police de New York, ainsi que des Anges gardiens, une organisation de bénévoles qui patrouille dans les rues.