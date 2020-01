Italie: en attendant Ibra

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

La lutte pour le titre de champion d'Italie fait rage entre l'Inter Milan et la Juventus, la course aux places européennes reste incertaine entre les deux clubs de Rome et l'Atalanta Bergame, mais le moment fort de la 19e journée de Serie A est attendu lundi avec les possibles débuts de Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan.

"Je suis prêt et j'espère vraiment pouvoir jouer", a déclaré "Ibra" vendredi lors de sa conférence de presse de présentation.

Samedi, l'ensemble des médias sportifs italiens s'accordaient à dire que le Suédois, auteur d'un but et d'une passe décisive vendredi lors d'un amical contre une équipe de cinquième division italienne, serait dans le groupe retenu pour affronter la Sampdoria Gênes lundi à San Siro.

Jouera-t-il tout le match ? Une partie seulement ? Avec plus de deux mois depuis son dernier match officiel, la deuxième option semble la plus probable.

Avec ou sans l'ancien Parisien, le Milan doit en tous cas absolument gagner pour grappiller quelques places au classement et abandonner son embarrassante 11e position.

Beaucoup plus haut, le match se poursuit entre l'Inter, leader à la différence de buts, et la Juventus, qui a peut-être une occasion ce week-end de reprendre la main.

Les Turinois de Cristiano Ronaldo recevront en effet lundi Cagliari, certes sixième mais qui traverse une période compliquée avec un seul point pris lors des trois dernières journées.

Quelques heures plus tard, l'Inter aura de son côté un déplacement difficile à Naples, où les nerazzurri n'ont plus gagné en championnat depuis 1997.

Le passé est donc avec l'équipe de Gennaro Gattuso, mais son présent est plus inquiétant avec une triste huitième place, à 11 points du Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions.

Derrière l'Inter et la Juve, ce sont les deux clubs de Rome qui complètent ce Top 4. Belle troisième, avec un match en retard à disputer, la Lazio ouvrira les débats dimanche avec un déplacement à Brescia (18e), chez Mario Balotelli.

La Roma de son côté recevra dimanche soir le Torino, seulement 10e et qui n'a pris qu'un seul point lors de ses deux derniers matches, face aux modestes Hellas Vérone et SPAL.

Cinquième à quatre longueurs de la Roma, l'Atalanta Bergame accueillera pour sa part lundi la coriace équipe de Parme (7e).

Le programme:

Dimanche

(12h30) Brescia - Lazio Rome

(15h00) SPAL - Hellas Vérone

(18h00) Genoa - Sassuolo

(20h45) AS Rome - Torino

Lundi

(12h30) Bologne - Fiorentina

(15h00) AC Milan - Sampdoria Gênes

Juventus Turin - Cagliari

Atalanta Bergame - Parme

(18h00) Lecce - Udinese

(20h45) Naples - Inter Milan

© 2020 AFP