En Libye, les forces pro-Haftar affirment être entrées dans Syrte

Lundi, les forces du maréchal Khalifa Haftar ont annoncé être entrées dans la ville de Syrte, jusque-là aux mains des forces du Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli.

Les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, ont annoncé lundi 6 janvier être entrées dans la ville de Syrte (450 km à l'est de Tripoli), jusque-là sous le contrôle des forces du gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l'ONU.

Les forces pro-Haftar ont affirmé dans un communiqué avoir pris le contrôle de l'aéroport d'al-Gordabiya à Syrte, après que "la force armée chargée de protéger l'aéroport se soit rendue", et "avancer avec détermination vers le centre de la ville".

