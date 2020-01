Enquête pour viol sur mineurs: le ministre de la Culture prône l'arrêt de l'aide à Gabriel Matzneff

Publicité Lire la suite

Le ministre de la Culture Franck Riester a estimé que l'allocation annuelle publique dont bénéficie l'écrivain Gabriel Matzneff, qui fait l'objet d'une enquête pour viols sur mineurs, n'était pas "justifiée" et ne devrait de ce fait pas être renouvelée par le Conseil national du livre (CNL).

"L'ensemble des faits rapportés me porte à considérer que cette allocation n'est pas justifiée et n'aurait pas dû perdurer", a indiqué le ministre dans une lettre adressée au président du CNL Vincent Monadé et transmise à l'AFP.

L'écrivain âgé de 83 ans, récompensé par le prix Renaudot Essai en 2013 en dépit du fait qu'il faisait dans ses ouvrages l'apologie des relations sexuelles avec les mineurs, a été mis en cause dans un livre de Vanessa Springora où elle raconte comment elle a été séduite par l'auteur presque quinquagénaire, alors qu'elle n'avait même pas 14 ans.

Le ministre a souhaité que soit mise en place "dès cette année" une commission qui se prononcerait sur la reconduction annuelle de l'allocation annuelle du CNL, en vue d'un "contrôle plus resserré".

M. Riester s'exprimera mardi sur cette aide sociale accordée à des auteurs vieillissants ayant de faibles revenus. Quinze écrivains âgés de 72 à 96 ans en bénéficient, selon le CNL.

Matzneff aurait touché entre 130.000 et 160.000 euros depuis 2002, selon la presse.

Le directeur de l'hebdomadaire "Le Point", dans lequel Matzneff tient une chronique irrégulière depuis 2013, a annoncé dimanche que l'écrivain avait décidé de cesser sa collaboration.

"Il nous a écrit le 8 décembre pour dire qu'il arrêtait. C'est lui qui l'a décidé, il savait probablement que le livre de Vanessa Springora allait sortir donc il nous a envoyé ce courrier", a-t-il précisé sur la radio France Culture.

