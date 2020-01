Les Vikings du Groenland victimes d'avoir trop chassé le morse

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les Viking auraient disparu de l’immense Groenland au 15e siècle après avoir disséminé les populations de morses qu'ils chassaient pour leur ivoire, selon une étude publiée lundi dans la revue Quaternary Science reviews.

L'île a été colonisée il y a au moins 3.000 ans par le peuple inuit de l'Arctique qui a été contraint de partir probablement en raison des conditions climatiques rigoureuses.

Ensuite est arrivé le Viking norvégien Erik le Rouge, considéré à tort comme le fondateur de la première colonie du Groenland vers le 11e siècle.

L'occupation Viking a alors duré jusqu'au 15e siècle environ avant de cesser dans des conditions qui restent encore mystérieuses.

L'une des explications souvent avancées serait que le Groenland, comme le reste de l'Europe du Nord, traversait la période dite du "Petit âge glaciaire" et que les Nordiques sont partis pour trouver des terres plus clémentes.

Mais selon une équipe de chercheur, "la surexploitation des populations de morses" pour l'ivoire de leurs défenses pourrait également avoir joué un rôle.

En analysant de nombreux objets médiévaux, les chercheurs ont mis en évidence que "pendant longtemps, quasiment tout l'ivoire commercialisé en Europe provenait de morses chassés dans des mers exclusivement accessibles depuis les colonies scandinaves du sud-ouest du Groenland".

"Les Scandinaves du Groenland avaient besoin de commercer avec l'Europe pour le fer et le bois, et n'avaient pratiquement que les produits issus des morses à échanger", explique James Barrett de l'université de Cambridge et coauteur de l'étude dans un communiqué.

Mais selon les chercheurs, au fil des siècles, l'ivoire s'est mis à provenir d'animaux plus petits et de plus en plus souvent de femelles. De plus, "des preuves génétiques et archéologiques suggèrent que les morses provenaient de régions de plus en plus septentrionales".

Puis au XIIIe siècle, l'ivoire d'éléphant a inondé les marchés européens, entrainant une chute du prix de l'ivoire de morse et obligeant les Vikings à intensifier leur chasse pour maintenir la viabilité économique des colonies du Groenland.

"Si à la fois, la population des morses et les prix de leur ivoire ont commencé à chuter, cela a dû sérieusement compromettre la résistance des colonies", déclare Bastiaan Star de l'Université d'Oslo, coauteur de l'étude.

