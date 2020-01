Bafta: l'inquiétant "Joker" domine les nominations

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

"Joker", l'inquiétant film du réalisateur américain Todd Phillips, a récolté onze nominations pour la prochaine cérémonie des Bafta en février, a annoncé mardi l'organisation cinématographique britannique, dont la direction même a critiqué une sélection manquant à ses yeux de diversité.

"Joker" devance de peu "The Irishman", thriller politico-mafieux de Martin Scorsese, et "Once Upon a Time... in Hollywood", le dernier film de Quentin Tarantino, véritable ode à l'Hollywood des années 1960, qui cumulent dix nominations chacun.

Le controversé "Joker" raconte la transformation du comique raté Arthur Fleck en personnage maléfique qui deviendra l'ennemi juré de Batman. Incarné avec force par un Joaquin Phoenix amaigri, récompensé dimanche par un Golden Globe du meilleur acteur, ce personnage souffre d'être marginalisé et jamais pris au sérieux.

Pour la cérémonie de la British Academy of Film and Television Arts (Bafta) du 2 février, le film a notamment été nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un premier rôle.

Il disputera le titre de meilleur film à "The Irishman", "Once Upon a Time... in Hollywood", "1917", drame historique de Sam Mendes ou encore "Parasite", du Sud-Coréen Bong Joon-ho, palme d'or au festival de Cannes en 2019.

Ces mêmes films sont en compétition dans la catégorie du meilleur réalisateur.

Leonardo Di Caprio ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Taron Egerton ("Rocketman) et Jonathan Pryce ("The Two Popes") sont également en lice pour le prix de meilleur acteur.

Du côté des actrices figurent aussi des favorites pour les Oscars: Renée Zellweger, déjà sacrée meilleur actrice dramatique aux Golden Gobes pour son rôle de Judy Garland dans le biopic "Judy", Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") et Jessie Buckley ("Wild Rose").

Ces nominations, décidées dans la plupart des catégories par quelque 6.500 membres des Bafta, notamment des professionnels de l'industrie cinématographique, ont été critiquées pour leur manque de diversité par la direction même de l'organisation: tous les acteurs nommés sont blancs et aucune femme ne concourt dans la catégorie du meilleur réalisateur.

"Pour être totalement honnête, nous sommes déçus et cela n'enlève rien aux gens qui ont été nommés", a commenté la directrice des Bafta, Amanda Berry, interrogée par l'agence de presse britannique Press Association. "C'est rageant", a estimé Marc Samuelson, qui préside la commission des films des Bafta.

Dans la catégorie film en langue étrangère sont nommés notamment "Parasite", "L'Adieu", chronique familiale sur le choc des cultures de la réalisatrice sino-américaine Lulu Wang, et "Douleur et gloire" de l'Espagnol Pedro Almodovar, récit semi-autobiographique autour d'un réalisateur vieillissant qui passe en revue ses souvenirs de jeunesse.

Les vainqueurs seront annoncés lors d'une cérémonie au Royal Albert Hall, à Londres, une semaine avant la cérémonie des Oscars américains.

