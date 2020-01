Réforme des retraites : Édouard Philippe annonce une conférence de financement

Le Premier ministre a saisi la balle au bond mardi en acceptant la proposition de la CFDT d’organiser une conférence de financement du futur système de retraites. Une réunion de calage se tiendra vendredi malgré les divergences entre gouvernement et partenaires sociaux.

Un geste d’apaisement à destination de la CFDT ou une stratégie de communication destinée à gagner du temps ? En annonçant, mardi 7 janvier, l’organisation d’une "conférence de financement" du futur système de retraites par points, proposée dimanche par la CFDT, et la tenue d’une réunion à Matignon, vendredi, pour décider de son contenu, Édouard Philippe tend la main au secrétaire général Laurent Berger.



"L'idée est bonne mais nous devons nous mettre d'accord sur le mandat de cette conférence de financement, sur le délai qui lui sera accordé pour aboutir ou dégager des solutions consensuelles", a déclaré le Premier ministre, affirmant l'espoir d'une "discussion documentée, chiffrée, sereine".

Le Premier ministre a toutefois pris soin de ne pas évoquer l’âge pivot, "chiffon rouge" de Laurent Berger. Ce dernier a ainsi salué "la volonté d’ouverture" du gouvernement sur la question du financement du futur système de retraites, mais demande "que l’âge pivot [soit] retiré du projet de loi actuel".



"L'épouvantail de l'âge pivot doit être retiré"



"Si l'objectif de cette conférence de financement, c'est de recycler l'âge pivot, la réponse est non", a affirmé le numéro un de la CFDT, en référence, notamment, à la proposition du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand d’une décote "temporaire", et non plus définitive, pour les personnes qui partiraient avant l'âge pivot.



"Ce que l'on demande, c'est qu'on prenne le temps de réfléchir au financement du système de retraite, au calendrier de l'équilibre recherché et qu'on regarde toutes les possibilités sur la table, mais qu'on ne s'inscrive pas dans une volonté d'équilibre de court terme qui consiste à travailler plus longtemps", a-t-il ajouté.

"L'épouvantail de l'âge pivot doit être retiré", a insisté Laurent Escure, le secrétaire général de l’Unsa, l'autre syndicat favorable au passage à un système de retraites universel à points. "J'espère que les premiers signes de souplesse vont se confirmer et que vendredi on pourra travailler tranquillement", a-t-il dit aux journalistes, laissant au gouvernement "trois jours" pour décider d’une "une réponse définitive".

Avec AFP et Reuters