Retrait américain d'Irak : Bagdad affirme avoir reçu une lettre de l'US Army

Après le démenti de l'armée américaine sur un éventuel retrait d'Irak, le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a affirmé avoir bien reçu une lettre de l'armée américaine en ce sens. Et qu'il ne s'agissait en rien d'un brouillon, comme l'affirme le Pentagone.

Vingt-quatre heures après l'annonce du Pentagone - finalement démentie - sur le retrait des troupes américaines d'Irak, on en sait un peu plus sur les origines de ce cafouillage. En cause, la lettre adressée lundi soir aux Irakiens par le général William H. Seely, commandant des opérations militaires américaines dans le pays. Le Premier ministre démissionnaire irakien, Adel Abdel Mahdi, a confirmé, mardi 7 janvier, avoir bien reçu la veille une lettre "signée", "traduite" et "très claire" annonçant un retrait militaire d'Irak.



La lettre en question évoque un "repositionnement des forces (...) pour s'assurer que le retrait d'Irak sera mené de manière sécurisée et efficace", affirmant que les déplacements nocturnes d'hélicoptères vont s'intensifier à Bagdad. C'est le cas pour la quatrième nuit consécutive.



"Ce n'est pas une feuille qui est tombée de la photocopieuse"



Lundi soir, le chef d'état-major américain avait réagi à la divulgation de cette lettre, en confirmant qu'elle était authentique mais en assurant qu'il s'agissait d'un simple "brouillon" transmis par "erreur". Or, Adel Abdel Mahdi a assuré qu'il s'agissait d'une "lettre officielle avec la mise en page traditionnelle".



"Ce n'est pas une feuille qui est tombée de la photocopieuse (...). Maintenant, ils disent que c'était un brouillon (...), mais ils auraient pu envoyer une autre lettre de clarification", a-t-il également commenté, lors du Conseil des ministres retransmis à la télévision d'État. Il a ajouté qu'une première version traduite en arabe leur avait été remise, qui comportait des erreurs, et qu'une seconde version, corrigée, avait ensuite été renvoyée.



La lettre indiquait également respecter le vote du Parlement irakien exhortant, dimanche, le gouvernement à expulser les troupes étrangères d'Irak. Cette décision fait suite à la mort du général iranien Qassem Soleimani, architecte de la stratégie de l'Iran au Moyen-Orient visé vendredi par une frappe américaine à Bagdad.



Selon le secrétaire américain à la Défense Mark Esper, les États-Unis redéploient leurs troupes en Irak mais ne quittent pas le pays. "Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak. Point", avait assuré à la presse le chef du Pentagone, lundi.



