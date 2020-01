Vladimir Poutine rend visite à Bachar al-Assad et salue les progrès "immenses" de la Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a rendu visite à son homologue syrien Bachar al-Assad à Damas mardi. Il a salué le chemin parcouru par la Syrie depuis le début de la guerre en 2011.

C'est une visite surprise. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu, mardi 7 janvier, à Damas, en Syrie, pour y rencontrer Bachar al-Assad.

"Au cours de sa conversation avec Assad, Poutine a signalé qu'aujourd'hui, on peut constater avec certitude qu'un chemin immense a été parcouru vers la restauration de l'État syrien et de son intégrité territoriale", a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, cité par les agences russes, après la première visite de Vladimir Poutine dans la capitale syrienne depuis le début de la guerre.



Les deux chefs d'État ont assisté à une présentation donnée par le commandant des forces russes engagées en Syrie, selon la présidence, qui a posté des photos des deux hommes assis côte à côte et se serrant la main.



Ces dernières années, Vladimir Poutine s'est déjà rendu en Syrie sur la base militaire de Hmeimim (nord-ouest), la plus grande dont dispose la Russie dans le pays en guerre. Fort du soutien de la Russie, mais aussi de l'Iran, ses deux grands alliés indéfectibles, le pouvoir de Bachar al-Assad a multiplié les victoires face aux rebelles et aux jihadistes, jusqu'à reconquérir les deux tiers du pays.



Le conflit en Syrie, déclenché en mars 2011 avec la répression de manifestations prodémocratie, s'est transformé en une guerre complexe impliquant des groupes jihadistes et des puissances étrangères. Il a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.



