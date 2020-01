Coupe de la Ligue: les stars parisiennes font leur rentrée

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'heure de la rentrée pour Neymar et Kylian Mbappé? Contre Saint-Etienne, "on va donner du temps de jeu aux gars qui n'ont pas joué" dimanche, a annoncé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, condamné au turn-over mercredi en quarts de finale de Coupe de la Ligue.

Malgré leurs doublés respectifs contre les amateurs de Linas-Montlhéry (6-0) en Coupe de France, Edinson Cavani et Pablo Sarabia risquent de retrouver le banc mercredi soir au Parc des Princes pour faire place aux stars incontestées du PSG.

"On ne peut pas oublier ce qu'ont fait Mauro (Icardi), Neymar, Angel Di Maria et Kylian (Mbappé) pendant plusieurs matches. C'est une occasion qu'ils commencent ensemble", contre un adversaire battu 4-0 en championnat il y a à peine un mois, a dit Tuchel.

Avant le déplacement à Dortmund en Ligue des champions, le 18 février, Paris doit sortir sans encombre de son marathon de 12 matches potentiels en six semaines, avec trois objectifs en tête: rester en lice dans toutes les compétitions, donner du rythme à ses "Quatre Fantastiques"... tout en évitant les blessures qui ont écorné son début de saison.

L'an passé, l'élimination prématurée au même stade contre Guingamp et la rechute de Neymar avaient hypothéqué la suite de la saison: adieu le Grand Chelem hexagonal et les rêves de sacre européen.

- Mbappé, 2020 sur tous les fronts -

Que faire pour ne plus revivre une telle expérience ?

"On parle chaque jour avec les médecins. On contrôle, on fait des tests pour la récupération. On fait tout notre possible, mais à certains moments, on doit aussi avoir un peu de chance, plaide Tuchel. Les joueurs doivent être super professionnels dans la vie privée, on ne peut pas tout contrôler. C'est un mix."

Dans ce domaine, Mbappé, 21 ans, se donne les moyens de ses immenses ambitions, d'autant plus que 2020 se présente comme une année charnière dans sa jeune carrière déjà prolifique.

Après un cru 2019 faste sur le plan des statistiques individuelles (44 buts inscrits, toutes compétitions confondues), mais frustrant en terme de trophées (Ligue 1 et Trophée des champions), "KM" a l'occasion de rafler les titres prestigieux qui lui manquent: Ligue des champions, Euro, médaille d'or olympique... et Ballon d'Or !

Si la prolongation de son contrat au-delà de 2022 apparaît comme l'un des dossiers majeurs à venir pour le directeur sportif Leonardo, le champion du monde français sait qu'il a changé de dimension depuis son arrivée en 2017.

Recruté par le club de la capitale contre 180 millions d'euros, Mbappé en vaudrait désormais 265,2 millions, selon une estimation du Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse).

- Rico, doublure utile -

Neymar, toujours dans le viseur du FC Barcelone, Cavani, retenu malgré les approches insistantes de l'Atlético Madrid, ou encore Thiago Silva, libre à la fin de la saison, seront les autres cas épineux à gérer pour le directeur sportif parisien.

Au contraire de Sergio Rico, prêté par le Séville FC jusqu'à la fin de la saison, qui semble déjà faire l'unanimité dans son rôle de doublure au poste de gardien de but. Décisif contre Linas-Montlhéry en arrêtant un penalty, l'Espagnol de 26 ans sera titulaire pour un deuxième match consécutif.

"C'est vrai, j'aimerais beaucoup rester ici. Le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde et je serais enchanté d'y rester", avait-il déclaré dimanche.

"Ce n'est pas seulement ma décision, mais nous sommes très contents de lui", a répondu Tuchel. "C'est un gars fiable et très positif dans le vestiaire. C'est le défi pour lui de continuer comme ça", a ajouté l'entraîneur, ravi d'enfin pouvoir s'appuyer sur une hiérarchie claire au poste de gardien.

"C'est plus confortable, cela donne un bon sentiment pour le staff et pour l'équipe. J'ai vraiment l'impression que c'est bien pour tout le monde, apprécie encore l'Allemand. On a Keylor (Navas) comme N.1, c'est un gars super fiable avec une super expérience. Il donne beaucoup pour notre équipe. C'est exactement ce qu'on veut."

