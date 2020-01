En fuite au Liban, Carlos Ghosn se défend dans une conférence de presse

Après avoir fui le Japon pour le Liban, Carlos Ghosn donne une conférence de presse très attendue ce mercredi. Accusé de malversations financières au Japon, il dit être victime d'un "complot" ourdi par Nissan pour le faire tomber, affirme en détenir des preuves et promet de donner des noms. Conférence de presse à suivre en direct à 14 h, heure de Paris.

Publicité Lire la suite

C’est probablement l’une des prises de parole les plus attendues de ce début d’année. Carlos Ghosn donne une conférence de presse très attendue ce mercredi : ce sera sa première prise de parole publique depuis sa fuite rocambolesque du Japon, le 30 décembre. Il doit s'exprimer à 15 heures, heures de Beyrouth, pourfaire "éclater la vérité" face au "complot" politico-judicaire dont il se dit victime.

"On attend beaucoup de révélations", insiste Zeina Antonios, correspondante de France 24 au Liban. Des dizaines de médias internationaux attendent l'ancien magnat devant sa maison à Beyrouth, espérant l'apercevoir avant sa prise de parole. "Si il se trouve", relativise néanmoins notre journaliste.

Ghosn dénonce un "complot"

L’ex-PDG de Nissan pourrait notamment préciser les griefs qu'il a déjà exprimés à l'encontre de Nissan depuis son arrestation en novembre 2018. Lui, ses proches et sa défense soutiennent depuis le début qu'il a été victime d'un "complot" ourdi par Nissan avec la complicité des autorités japonaises, car il s'apprêtait à organiser une fusion entre Renault et Nissan.

Lors de sa conférence, il entend nommer ceux qui seraient responsables de son arrestation, a-t-il confié à une journaliste de la chaîne de télévision américaine Fox Business. Il affirme également détenir des "preuves réelles" du complot.

"Il va s'expliquer, faire éclater la vérité. Pas une seconde, je n'ai douté de mon mari, victime d'un complot industriel et de la guerre entre Renault et Nissan", le défend son épouse Carole Ghosn, interrogée par Le Parisien.

Ghosn voudrait être jugé au Liban

Des révélations sont également très attendues sur les raisons et les conditions de sa fuite du Japon. Après sa fuite, qualifiée "d’injustifiable" par Tokyo et d'"extrêmement regrettable" par Nissan, Carlos Ghosn avait assuré "ne pas fuir la justice". "Je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias", avait-il assuré dans un communiqué au lendemain de son arrivée au Liban.

En revanche, il préfèrerait éviter la justice nippone. Il a souhaiterait être jugé au Liban, où il s'est réfugié la semaine dernière, plutôt qu'au Japon, rapporte mercredi le Financial Times, qui cite son équipe d'avocats.

Nissan affirme avoir des "preuves irréfutables"

Alors que les médias du monde entier sont braqués sur la maison de Carlos Ghosn au Liban, Nissan n'en finit pas d'accabler son ancien PDG. Le constructeur japonais assure de son côté qu'existent "des preuves irréfutables de divers actes répréhensibles" de la part de Carlos Ghosn, notamment "des déclarations inexactes sur sa rémunération et un détournement d'actifs de la société à son profit personnel". Il ajoute qu'il continuera à prendre les mesures légales appropriées pour que son ancien patron soit redevable du tort qu'il a causé à Nissan.

Son équipe juridique en France a fustigé les accusations de Nissan quelques heures avant la conférence de presse. Les affirmations selon lesquelles le constructeur automobile a mené une investigation poussée sur son ancien patron sont une "grosse déformation de la vérité", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Cette enquête "a été lancée et entreprise dans le but spécifique et prédéterminé d'écarter Carlos Ghosn".

Avec AFP et Reuters