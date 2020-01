Reportage

Escalade entre l'Iran et les États-Unis : les démocrates hostiles à la stratégie de Donald Trump

Schuck Schumer, chef des démocrates au Sénat, critique la stratégie de Donald Trump face à l'Iran. © France24

"Tout va bien" : ce sont les premiers mots choisis par Donald Trump cette nuit en réaction aux frappes iraniennes sur des bases américaine en Irak. Pourtant dans le camps démocrate, l’ambiance apparaît bien plus tendue. Alors que la tradition politique américaine impose habituellement l'union sacrée dans un contexte de guerre, le camp de Nancy Pelosi ne cache pas son hostilité à l'actuelle administration. Et les sénateurs réunis en session exceptionnelle pour la rentrée parlementaire, ont carrément décidé d'écourter leur séance. Reportage de Matthieu Mabin et Fanny Allard.