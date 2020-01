Paris-Nice: un chrono à domicile pour Alaphilippe

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

A domicile ! Julian Alaphilippe aura un contre-la-montre dans sa ville de naissance, Saint-Amand-Montrond (Cher), dans la 78e édition de Paris-Nice qui a séduit nombre de candidants au maillot jaune du Tour.

Le Colombien Egan Bernal, vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic et Thibaut Pinot sont annoncés au départ de la "course au soleil", tout comme +Alaf+, le héros du Tour 2019, qui avait fait l'impasse l'an dernier.

"Un chrono à Saint-Amand-Montrond, ce n'est pas lié à Julian, mais on est très content qu'il vienne", corrige cependant le directeur de course François Lemarchand, qui a présenté mercredi à Versailles le parcours de la "course au soleil", dans la tradition des dernières années.

Premières étapes exposées au vent et propices aux bordures, chrono de longueur limitée mais significative (15,1 km) en milieu de semaine et verdict au sommet à la veille de l'arrivée: la recette a convaincu les équipes qui souhaitent être confrontées aux situations rencontrées dans le Tour de France l'été venu.

"C'est de plus en plus la répétition du Tour", souligne François Lemarchand d'autant que le départ de la Grande Boucle, le 27 juin, sera donné de Nice. "Cette année, après Paris-Nice, il y aura aussi Nice-Paris, en trois semaines et en été", ajoute d'ailleurs en plaisantant le directeur du Tour Christian Prudhomme.

- Pour sprinteurs aussi -

"A une époque, les grands leaders n'étaient pas chauds pour venir sur Paris-Nice. Mais, dans un cyclisme dont le niveau s'élève de plus en plus, ils trouvent l'occasion d'être confrontés dans des conditions de course à un maximum de situations", estime François Lemarchand.

Jumbo a prévu une formation typée Tour (Roglic, Kruijswijk, G. Bennett, Gesink), Sky un groupe autour de Bernal, le vainqueur du Tour 2019, compte tenu de l'inconnue représentée par le Britannique Chris Froome. D'autres coureurs de grands tours figurent sur la première liste des organisateurs (Quintana, Pogacar, M. A. Lopez, Mas, Barguil, Latour).

Paradoxalement, le parcours convient aussi aux sprinteurs (Ewan, S. Bennett, Trentin) qui disposent de trois, voire quatre occasions dans la première moitié de la semaine (Plaisir, Chalette-sur-Loing, La Châtre, La Côte-Saint-André). Avant les trois dernières journées au profil accidenté, principalement le samedi pour l'arrivée au sommet de La Colmiane (16 km à 6,2 %), où le Britannique Simon Yates s'était imposé en 2018.

Changement notable par rapport aux années passées, le tracé de la dernière étape en boucle autour de Nice a été modifié et le final passant par Peille et Eze abandonné. "La dernière descente est très technique, relève le directeur de course. Ensuite, pour rejoindre la ligne d'arrivée qui sera installée devant le stade de l'Allianz Rivera, il n'y a que 5 kilomètres". Tout restera donc possible dans une course qui se joue traditionnellement à coups de secondes.

Les étapes:

8 mars: 1re étape Plaisir (Yvelines) - Plaisir, 154 km

9 mars: 2e étape Chevreuse (Yvelines) - Chalette-sur-Loing (Loiret), 166,5 km

10 mars: 3e étape Chalette-sur-Loing (Loiret) - La Châtre (Indre), 212,5 km

11 mars: 4e étape Saint-Amand-Montrond (Cher) - Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (contre-la-montre individuel)

12 mars: 5e étape Gannat (Allier) - La Côte-Saint-André (Isère), 227 km

13 mars: 6e étape Sorgues (Vaucluse) - Apt (Vaucluse), 160,5 km

14 mars: 7e étape Nice - Valdeblore La Colmiane (Alpes-Maritimes), 166,5 km

15 mars: 8e étape Nice - Nice, 113,5 km

Les équipes (d'après liste organisateurs):

WorldTour:

AG2R La Mondiale (Latour/FRA, O. Naesen/BEL, Cosnefroy/FRA), Astana (M. A. Lopez/COL), Bahrain, Bora, CCC (Zakarin/RUS), Cofidis (Laporte/FRA), Deceuninck (Alaphilippe/FRA), Education First, Groupama-FDJ (Pinot/FRA, Madouas/FRA), Ineos (Bernal/COL), Israël SN, Jumbo (Roglic/SLO, Kruijswijk/NED), Lotto (Ewan/AUS, Wellens/BEL), Mitchelton, Movistar (MAS/ESP), NTT, Sunweb, Trek, UAE Emirates (Pogacar/SLO, Kristoff/NOR)

Continental Pro:

Arkea-Samsic (Quintana/COL, Barguil/FRA), Nippo Delko, Total DE

