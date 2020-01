XV de France : pour sa première liste, Galthié fait le pari de la nouveauté

Dix-neuf nouveaux parmi les 42 appelés sous le maillot tricolore. Pour sa toute première levée en tant que sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a opté pour un grand coup de balai. Et ce groupe renouvelé sera mené par un nouveau capitaine, Charles Ollivon.

La toute première liste du mandat de Fabien Galthié à la tête du XV de France était très attendue. Le nouveau sélectionneur des Bleus a nommé, mercredi 8 janvier, Charles Ollivon capitaine pour le tournoi des VI nations et convoqué 19 néophytes sur les 42 appelés, premiers choix forts de son mandat qui court jusqu'à la Coupe du monde 2023 organisée en France.



🔴 Désigné capitaine du #XVdeFrance pour le Tournoi des #SixNations, le troisième ligne se réjouit de sa mission et nous parle de cette nouvelle aventure avec ambition et humilité.



Capitaine moins expérimenté que ses prédécesseurs (26 ans, 11 sélections), le troisième ligne de Toulon a surmonté plusieurs blessures graves qui ont failli le contraindre à mettre fin à sa carrière, effectuant un retour fulgurant en 2019 pour disputer la dernière Coupe du monde dans la peau d'un titulaire.



Ollivon sera testé comme capitaine durant le Tournoi, qui débutera le 2 février par la réception cruciale de l'Angleterre, vice-championne du monde.



Le joueur d'origine basque, revenu d'une fracture à l'omoplate au printemps 2019 pour se glisser in extremis comme réserviste dans la liste des Bleus pour le Mondial au Japon, a été préféré au pilier gauche Jefferson Poirot, qui avait pris le relais du capitaine Guilhem Guirado avant et pendant la Coupe du monde.



Dix-neuf novices en bleu



"C'est un honneur d'être capitaine de l'équipe de France", a déclaré Ollivon dans une vidéo enregistrée et diffusée au Centre national de rugby (CNR) près de Paris. "C'est un moment un peu particulier, assez fort, qui fait prendre un peu de hauteur. C'est beaucoup de bonheur, que du bonus dans tous les cas. [...] Il me tarde de commencer l'aventure."



Fabien Galthié a également convoqué, parmi le groupe de 42 joueurs appelés à disputer le Tournoi, 19 joueurs sans la moindre sélection avec les Bleus.



L'arrière Maxime Médard, l'ailier Yoann Huget, le troisième ligne Wenceslas Lauret et le pilier droit Rabah Slimani, tous titulaires lors du dernier match des Bleus perdu fin octobre face au pays de Galles en quart de finale du Mondial, sont les grands absents de cette liste qui ne compte qu'un trentenaire, le 2e ligne Bernard Le Roux.







• La liste des 42 joueurs convoqués :



Premières lignes : Dorian Aldegheri (Stade Toulousain, 26 ans, 4 sélections), Cyril Baille (Stade Toulousain, 26 ans, 17 sélections), Demba Bamba (Lyon, 21 ans, 7 sélections), Camille Chat (Racing 92, 24 ans, 26 sélections), Anthony Etrillard (Toulon, 26 ans, 0 sélection), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 20 ans, 0 sélection), Mohamed Haouas (Montpellier, 25 ans, 0 sélection), Julien Marchand (Stade Toulousain, 24 ans, 2 sélections), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles, 27 ans, 33 sélections)



Deuxièmes lignes : Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles, 24 ans, 0 sélection), Killian Geraci (Lyon, 20 ans, 0 sélection), Bernard Le Roux (Racing 92, 30 ans, 37 sélections), Boris Palu (Racing 92, 23 ans, 0 sélection), Romain Taofifenua (Toulon, 29 ans, 14 sélections), Paul Willemse (Montpellier, 27 ans, 3 sélections)



Troisièmes lignes : Grégory Alldritt (La Rochelle, 22 ans, 11 sélections), Dylan Cretin (Lyon, 22 ans, 0 sélection), François Cros (Stade Toulousain, 25 ans, 2 sélections), Alexandre Fischer (Clermont, 21 ans, 0 sélection), Sekou Macalou (Stade Français, 24 ans, 1 sélection), Charles Ollivon (cap, Toulon, 26 ans, 11 sélections), Selevasio Tolofua (Stade Toulousain, 22 ans, 0 sélection), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 0 sélection)



Demis de mêlée : Antoine Dupont (Stade Toulousain, 23 ans, 20 sélections), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles, 26 ans, 0 sélection), Baptiste Serin (Toulon, 25 ans, 33 sélections)



Demis d'ouverture : Louis Carbonel (Toulon, 20 ans, 0 sélection), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 1 sélection), Romain Ntamack (Stade Toulousain, 20 ans, 12 sélections)



Centres : Gaël Fickou (Stade Français, 25 ans, 51 sélections), Julien Hériteau (Toulon, 25 ans, 0 sélection), Virimi Vakatawa (Racing 92, 27 ans, 21 sélections), Arthur Vincent (Montpellier, 20 ans, 0 sélection)



Ailiers : Gervais Cordin (Toulon, 21 ans, 0 sélection), Lester Etien (Stade Français, 24 ans, 0 sélection), Gabriel Ngandebe (Montpellier, 22 ans, 0 sélection), Damian Penaud (Clermont, 23 ans, 16 sélections), Vincent Rattez (La Rochelle, 27 ans, 3 sélections), Teddy Thomas (Racing 92, 26 ans, 16 sélections)



Arrières : Anthony Bouthier (Montpellier, 27 ans, 0 sélection), Kylan Hamdaoui (Stade Français, 25 ans, 0 sélection), Thomas Ramos (Stade Toulousain, 24 ans, 9 sélections)