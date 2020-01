XV de France: Charles Ollivon, des sparadraps au capitanat

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après des années gâchées par les blessures, le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon vient d'être nommé capitaine du XV de France, dernier jalon sur la route du retour au premier plan pour ce géant basque.

A 26 ans et avec seulement 11 sélections en équipe de France, Ollivon fait figure de capitaine précoce. Mais le joueur de Toulon a déjà prouvé sa force de caractère en rejouant au rugby après une double fracture de l'omoplate, alors que des spécialistes prédisaient la fin de sa carrière.

Fabien Galthié, nouveau sélectionneur d'un XV de France qui veut renaître après une Coupe du monde prometteuse mais au goût d'inachevé, a opté pour le symbole: nommer Charles Ollivon capitaine permet de hisser la résilience et l'opiniâtreté comme valeurs exemplaires.

Du caractère, il en fallait en effet pour revenir en sélection et participer à la Coupe du monde au Japon, à l'automne dernier, avec seulement sept matches joués en 2019 en Top 14. Le grand brun de 2 mètres de haut pour 113 kilos revenait de loin, très loin.

En novembre 2014, à seulement 21 ans, Ollivon connaît ses deux premières sélections en Bleu, un an après avoir éclos avec l'Aviron Bayonnais. "Il avait ce truc d'être au bon endroit au bon moment", se souvient Jean-Michel Belascain, qui l'a entraîné en juniors et cadets. "Il collait au ballon. Il sentait le jeu. On pouvait jouer après lui. Et il avait des mains ! Il était capable de tirer des passes de 15-20 mètres des deux côtés."

- Deux années blanches -

L'Aviron relégué en 2015, il s'exile à Toulon pour poursuivre son ascension. Celle-ci est stoppée net par une première grave blessure en avril 2017, qui le prive de tout match officiel jusqu'en août 2018. Dès son retour, après seulement deux matches joués, son épaule gauche le lâche à nouveau, à l'entraînement, et lui fait craindre le pire: la fin de carrière.

Mais après quasiment deux années blanches, il retrouve la lumière comme titulaire au printemps 2019 pour la fin de saison avec Toulon et se glisse in extremis dans le groupe des Bleus pour préparer la Coupe du monde.

"Ca a été un combat mais j'ai pas songé à arrêter", dit alors Ollivon, regard concentré, barbe bien taillée, qui clôt le sujet rapidement sans l'éviter. Preuve d'une personnalité calme mais déterminée: "Ce n'était pas un caractériel", se souvient encore Belascain. "Il était très à l'écoute. C'était un vrai relais pour nous, entraîneurs."

Appelé dans la peau d'un réserviste, le Toulonnais ressort du match de préparation contre l'Ecosse (32-3) avec l'étoffe d'un titulaire. Confirmé dans la liste qui part pour l'archipel nippon, il est aligné d'emblée numéro 7 lors de la victoire cruciale contre l'Argentine (23-21).

Contre les "Pumas" et contre les Tonga (23-21) en poule, comme face au pays de Galles en quart de finale, il joue l'intégralité du match. Contre les Gallois, il entretient même le rêve d'une qualification en demie au bout d'un magnifique essai, tout en fluidité collective; essai d'ailleurs nommé aux World Rugby Awards 2019 dans la catégorie du plus beau de l'année.

- "Inespéré" -

Malgré la cruelle défaite (20-19), la Coupe du monde est une promesse pour un XV de France rajeuni et, à titre personnel, une réussite pour Ollivon.

Avant le quart de finale, le père de Charles, Jean-Michel, croyait à peine au parcours de son fils lors d'un entraînement ouvert aux proches: "C'est inespéré, avec toute la galère qu'il a endurée. C'est une magnifique histoire, mais seulement une fois vécue, car pendant l'histoire il y a eu des moments très compliqués", dit-il pour le site de la Fédération.

A 26 ans et 11 sélections, Ollivon est plus jeune et moins expérimenté que ses prédécesseurs directs: en 2016 au moment de sa nomination, Guilhem Guirado a 29 ans et 38 sélections, Thierry Dusautoir 27 ans et 25 sélections en 2009, Lionel Nallet 31 ans et 32 sélections en 2008...

Il faut remonter à 1998 pour trouver plus jeune capitaine avec Raphaël Ibanez, alors talonneur de 24 ans avec seulement six sélections au compteur... qui a aujourd'hui participé à choisir Ollivon en tant que nouveau manager du XV de France.

Cette année-là, dans un cru riche en succès sportifs tricolores, l'équipe de France avait remporté le Tournoi des cinq nations, Grand Chelem à la clé. De quoi inspirer capitaine Ollivon ? Réponse dès le 2 février prochain contre les vice-champions du monde anglais.

© 2020 AFP