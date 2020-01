XV de France: "Je vais rester moi-même", assure le nouveau capitaine Charles Ollivon

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Je vais rester moi-même", assure le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon, nommé mercredi capitaine du XV de France en vue du Tournoi des six nations pour lequel son objectif sera d'abord "l'exigence", explique-t-il dans un entretien à l'AFP.

Le 92e capitaine des Bleus (26 ans, 11 sél.), qui a survécu à trois fractures de l'omoplate en 2017 et 2018 pour devenir un titulaire surprise en sélection lors de la dernière Coupe du monde, entend garder le "plaisir" comme "ligne directrice".

Q: Comment avez-vous appris votre nomination?

R: "Fabien (Galthié) me l'a annoncé en fin de semaine dernière. J'ai déjà eu un peu le temps de le digérer. Sur le moment, il y a eu beaucoup de fierté et derrière, j'ai essayé de prendre un peu de recul. Au final, c'est beaucoup de bonheur."

Q: Vous aviez déjà échangé à ce sujet...

R: "Fin 2019, Fabien m'a appelé pour échanger sur l'équipe de France, le projet, le jeu, le groupe avec les leaders, tout ce qu'ils voulaient mettre en place. C'est là qu'il m'a annoncé que j'en faisais partie et il m'a posé une question, une simple question, sur le capitanat. Et puis la semaine dernière, il m'a rappelé pour m'annoncer que j'allais être capitaine. On a eu des discussions sur pas mal de sujets. Il m'a exposé les raisons de son choix."

Q: Vous sentez-vous prêt?

R: "Honnêtement, je ne me pose pas tellement la question. Puisqu'on me l'a proposé... ma réponse a été naturelle, ça a été rapidement un grand oui. Il y a aura beaucoup de travail, beaucoup d'attentes mais j'ai envie de voir le positif, de pouvoir rentrer dans ce rôle-là. Il me tarde de pouvoir attaquer les Six nations."

- "Quelque chose a changé" -

Q: Perdu pour le rugby en 2018, retenu in extremis pour la Coupe du monde finalement disputée comme titulaire... où allez-vous vous arrêter?

R: "J'ai senti un petit peu, au retour de la Coupe du monde, que quelque chose avait changé. Il va falloir gérer mais dans tous les cas je vais rester moi-même, garder ma personnalité. C'est l'une des premières choses que j'ai dites au coach. J'ai envie de rester celui qui est revenu de tout cela. Le plaisir, se régaler, ça va continuer d'être ce que j'ai envie de faire, ma ligne directrice."

Q: Galthié vous a aussi choisi pour cette résilience exemplaire...

R: "Je n'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus. Ce qui s'est passé s'est passé, maintenant ça commence à remonter un petit peu: 2017, 2018… Cela fait partie de mon histoire et cela me suivra. Tout le monde a connu des galères, a souffert. Le principal, c'est de ressortir le positif de tout cela et de s'en resservir, parce qu'on en a forcément besoin par la suite. Je ne vais pas trop en faire; je n'en ai jamais trop fait, d'ailleurs."

Q: Avez-vous échangé avec Yves Bellumore, le chirurgien qui a sauvé votre carrière en vous opérant avec succès?

R: "Bien sûr, Yves fait partie de mon histoire, un peu, beaucoup, on est devenus proches. Je l'ai eu au téléphone."

- "Bâtir ensemble" -

Q: Galthié a appelé de nombreux néophytes, beaucoup d'anciens ne seront pas là. Sur qui allez-vous vous appuyer pour fédérer?

R: "C'est vrai mais il y a pas mal de mecs qui étaient à la Coupe du monde ou à la prépa', et en plus pas mal de Toulonnais. Donc il y aura beaucoup de mecs que je connais. On va pouvoir bâtir ensemble."

Q: Comment concevez-vous votre communication interne?

R: "On aura forcément des moments où on se retrouvera. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux. Quarante-deux, c'est un groupe assez élargi. Arrivera le moment où ça se resserrera, on fera en sorte d'intégrer tout le monde, que tout le monde se sente à l'aise et se régale à l'entraînement et en dehors. Ça va être hyper important. Si les mecs ne se sentent pas bien, ça va être très compliqué. Le week-end, quand c'est dur, il faut des collègues en qui on a confiance. Honnêtement, je ne suis pas vraiment inquiet par rapport à ça, je vais retrouver ce qu'on a vécu pendant la Coupe du monde, je pense qu'on va surfer sur tout cela."

Q: Vos prédécesseurs étaient plus expérimentés. Cela vous met-il une pression supplémentaire?

"C'est vrai, ce sont forcément des grands noms. Après, Raphaël Ibanez était plus jeune que moi quand il était capitaine. Je ne me mets pas forcément de pression pour ce rôle-là."

Q: Quel est pour vous l'objectif de ce Tournoi?

R: "La première chose, c'est l'exigence dans ce qu'on fait au quotidien, à l'entraînement. Si on est très exigeant, on pourra obtenir les victoires. Évidemment, la gagne, c'est primordial. On est humbles mais aussi ambitieux. Les choses se feront naturellement: on a tous envie de gagner et on va s'en donner les moyens."

Entretien réalisé par Pierrick YVON

© 2020 AFP