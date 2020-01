LIVEBLOG

En direct : la France se mobilise contre la réforme des retraites

Un manifestant porte une caisse de grève lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, le 28 décembre 2019, à Paris. Benoit Tessier, REUTERS

La France s'apprête à vivre, jeudi 9 janvier, une quatrième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, à l'appel de plusieurs syndicats. Des manifestations sont prévues dans l'après-midi à Paris et en régions et tous les regards seront portés sur l'ampleur de la mobilisation. Suivez en direct cette 36e journée de grève.