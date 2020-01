NBA: Denver écoeure Dallas, Harden et Young font le show

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Denver s'est imposé sur le parquet de Dallas 107 à 106 dans le choc de la soirée de mercredi dans le Championnat NBA, tandis que James Harden et Trae Young ont affolé les statistiques lors du duel Houston-Atlanta.

. Jokic écoeure Doncic et les Mavericks

Deux jours après avoir "passé" 47 points, nouveau record personnel en NBA, face à Atlanta, Nikola Jokic a torpillé Dallas sur son terrain.

Le pivot serbe des Nuggets a marqué 33 points, dont 21 dans le seul 3e quart-temps. Il a surtout inscrit le panier de la victoire à huit secondes de la sirène.

Le "Joker" n'a pas fait de détails pour offrir à Denver, 2e de la conférence Ouest, sa 26e victoire de la saison. Il a effacé sans mal dans la raquette deux joueurs de Dallas, Dwight Powell et Dorian Finney-Smith.

"Je voulais juste qu'on me donne le ballon pour marquer, je suis resté agressif durant tout le match, même quand j'ai manqué quelques paniers faciles en début de rencontre", a-t-il constaté.

Dallas était privé pour le cinquième match de suite de son pivot letton Kristaps Porzingis, blessé à un genou.

Les "Mavs" (6e, 23 v-14 d) ont pourtant failli s'imposer grâce à l'inévitable Luka Doncic.

Le Slovène, candidat au titre de MVP (meilleur joueur de la saison), a flirté avec le "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 27 points, dix passes décisives et neuf rebonds.

"Mais notre défense lui a compliqué la tâche, surtout en fin de match", s'est félicité Jokic.

. Harden et Young dans l'histoire

James Harden et Trae Young se sont tous les deux offerts un "triple double" lors de la victoire de Houston à Atlanta 122 à 115 et ils ont tous les deux dépassé le seuil des 40 points, du jamais vu dans l'histoire de la NBA.

Harden, meilleur marqueur du Championnat 2019-20, a inscrit 41 points, dont 22 durant le premier quart-temps, avec une efficacité toujours aussi famélique (9 sur 34 au tir, 4 sur 20 à trois points).

Young, qui dispute à 21 ans sa deuxième saison NBA, a fait douter jusqu'au bout les Rockets avec ses 42 points, 13 rebonds et dix passes décisives.

Sans Russell Westbrook, laissé au repos, Houston (3e, 25 v-11 d) a vu Atlanta, lanterne rouge de la conférence Est, revenir à trois points dans le "money time" (108-105), avant une dernière accélaration d'Harden.

. Soirées animées à Boston et Indianapolis

Pour la première fois dans sa carrière, Kemba Walker a été exclu d'un match NBA lors de la défaite à domicile de son équipe, Boston, face à San Antonio (129-114).

Le meneur des Celtics a écopé durant un 3e quart-temps très disputé d'une seconde faute technique pour avoir critiqué une décision arbitrale, puis insulté l'arbitre principal.

"C'est la première fois de toute ma vie que je suis exclu d'un match", s'est-il défendu.

A Indianapolis, Jimmy Butler et T.J. Warren ont failli en venir aux mains lors de la victoire de Miami sur le parquet des Pacers (122-108).

Warren a été exclu après un énième accrochage entre les deux joueurs et Butler, très provocateur, lui a déjà donné rendez-vous pour le prochain match entre les deux équipes le 20 mars.

"Il n'a pas mon niveau, je vais l'écraser à chaque fois qu'on se rencontrera", a assuré Butler qui a permis à Miami de consolider sa surprenante 2e place à l'Est (27 v-10 d).

. La nuit des Frenchies

Rudy Gobert a participé à la large victoire d'Utah, la septième de suite (5e, 25 v-12 d), face aux Knicks (128-104) avec 16 points (5 sur 5 au tir) et 16 rebonds en seulement 26 minutes de présence sur le parquet!

Frank Ntilikina, meneur remplaçant des Knicks, n'a pas démérité avec 16 points en 19 minutes.

Orlando a tourmenté Washington 123 à 89 grâce aux 19 points d'Evan Fournier.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:

Atlanta - Houston 115 - 122

Golden State - Milwaukee 98 - 107

Utah - New York 128 - 104

La Nouvelle-Orleans - Chicago 123 - 108

Boston - San Antonio 114 - 129

Charlotte - Toronto 110 - 112 a.p.

Indiana - Miami 108 - 122

Orlando - Washington 123 - 89

Dallas - Denver 106 - 107

© 2020 AFP