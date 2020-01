Coupe d'Europe de rugby: l'arbitre Nigel Owens forfait pour Clermont-Ulster

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'arbitre gallois Nigel Owens, malade, a déclaré forfait pour le match de Coupe d'Europe de rugby samedi entre Clermont et l'Ulster et sera remplacé par l'Anglais Matthew Carley, a indiqué vendredi l'organisateur de la compétition.

Côté clermontois, les déçus de la liste du XV de France auront l'occasion de montrer au nouveau sélectionneur Fabien Galthié qu'il a tort: les piliers Etienne Falgoux et Rabah Slimani, le deuxième ligne Paul Jedrasiak, les troisième ligne Arthur Iturria et Alexandre Lapandry et l'ailier Alivereti Raka débuteront le match autour de la charnière composée du demi de mêlée Morgan Parra et de l'ouvreur Camille Lopez.

Seuls deux Clermontois ont été appelés parmi 42 joueurs pour préparer le Tournoi des six nations: l'ailier Damian Penaud sera titulaire et le flanker Alexandre Fischer remplaçant.

L'ASM sera assurée d'une place en quarts de finale en cas de victoire.

Clermont - Ulster, samedi (14h00) à Clermont-Ferrand (Marcel-Michelin)

Les XV de départ

Clermont: Abendanon - Penaud, Toeava, Moala, Raka (o) Lopez, (m) Parra (cap.) - Lapandry, F. Lee, Iturria - Vahaamahina, Jedrasiak - Slimani, Ulugia, Falgoux

Ulster: Addison - Baloucoune, L. Marshall, McCloskey, Stockdale - (o) Burns, (m) Cooney - J. Murphy, M. Coetzee, Reidy - Henderson (cap.), A. O'Connor - M. Moore, Herring, J. McGrath

Remplaçants

Clermont: Beheregaray, Uhila, Falatea, S. Timani, Fischer, Laidlaw, McIntyre, Naqalevu,

Ulster: McBurney, O'Sullivan, O'Toole, Treadwell, Rea, Shanahan, B. Johnston, Faddes

Arbitre: Matthew Carley (ENG)

