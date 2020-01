L'Open d'Australie est-il menacé par les incendies monstres ?

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Les feux de forêt en Australie ont déjà ravagé plus de 8 millions d'hectares, provoqué la mort d'au moins 26 personnes et détruit plus de 2000 habitations. Les flammes ne menacent pas dans l'immédiat Melbourne, mais les fumées en polluent l'atmosphère. De quoi menacer le déroulement du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, programmé du 20 janvier au 2 février ?

- Quels sont les dangers ? -

La pollution de l'air est la principale menace pesant sur l'Open d'Australie, dont les qualifications doivent débuter mardi. La fumée dégagée par les incendies monstres, couplée aux très fortes températures de l'été australien pourraient avoir un impact sur la santé des joueurs et des spectateurs.

Melbourne n'a pas été aussi affectée jusque-là par cette pollution que Sydney ou Canberra, mais de lourds nuages de fumée la semaine dernière ont néanmoins soulevé des craintes.

"Toutes les informations dont nous disposons actuellement, alors que les qualifications vont débuter la semaine prochaine, annoncent de bonnes prévisions météorologiques, donc nous n'attendons pas de retard (dans le déroulement du tournoi) et nous avons pris des mesures supplémentaires pour nous assurer que l'Open d'Australie se déroulera selon le programme prévu", a assuré le président de la Fédération australienne de tennis Craig Tiley.

- La situation peut-elle empirer ? -

Les feux à l'est de Melbourne risquent de brûler tout au long du tournoi en dégageant toujours plus d'épaisses fumées. "Tout va dépendre des vents, a déclaré à l'AFP Christine Jenkins, professeur en médecine respiratoire à l'Université de Nouvelle-Galles du sud à Sydney. Allons-nous avoir de nouvelles périodes de forte pollution ? La question reste ouverte".

Selon elle, Melbourne n'a pas été touchée jusque-là par une pollution suffisante pour perturber l'Open d'Australie.

- Quels sont les risques pour la santé ? -

La pollution "augmente les risques de symptômes respiratoires, mais aussi de problèmes cardiovasculaires, d'irritations oculaires et de troubles mentaux", a prévenu le professeur Yuming Guo, chef du service de recherches sur le climat et la qualité de l'air à l'université Monash de Melbourne.

- Comment les joueurs sont-ils protégés ? -

Des experts en météorologie et en qualité de l'air seront sur place au Melbourne Park pour surveiller la pollution. A la moindre alerte, sera mis en application le même système que pour les très fortes chaleurs, avec la suspension immédiate des matchs.

En outre, le complexe où se déroule l'Open d'Australie dispose de trois courts dotés d'un toit rétractable ainsi que de huit courts en indoor qui seraient de fait moins touchés par une pollution atmosphérique.

"Une bonne hydratation permet d'éviter un dessèchement des membranes respiratoires et de ralentir des irritations", rappelle aussi le professeur Jenkins. Elle préconise en outre "d'éviter de boire de l'alcool, de bien se reposer, de dormir autant qu'à l'accoutumée et de ne pas rester à l'extérieur plus que nécessaire". Ce qui pour les joueurs peut impliquer une diminution des entraînements.

Le professeur Guo estime cependant que les organisateurs devraient prendre la décision "de reporter ou d'annuler le tournoi si la pollution de l'air reste élevée".

"Les gens qui jouent ou qui s'entraînent sont plus affectés que les autres par la pollution de l'air parce qu'ils inhalent profondément et forcent ainsi l'air à entrer au plus profond de leur système respiratoire où les pollutions s'accumulent et demeurent plus longtemps", a-t-il expliqué.

- L'Open d'Australie risque-t-il d'être annulé cette année ? -

Très peu probable. Même si la pollution de l'air augmente fortement, les organisateurs auront du mal à se résoudre à annuler l'un des principaux événements sportifs de l'année en Australie.

S'ils devaient néanmoins s'y résoudre, il n'y aurait pas de problème financier, selon la presse australienne qui évoque une assurance d'un montant à neuf chiffres (soit au moins cent millions de dollars australiens, 62 M EUR).

Le mois dernier, la pollution de l'air a empêché la tenue de deux compétitions sportives, également par manque de visibilité: une course à la voile dans la baie de Sydney et un match de cricket à Canberra.

Mais la plupart des compétitions se sont déroulées comme prévu, notamment l'ATP Cup de tennis qui s'est déroulée cette semaine à Sydney, Brisbane et Perth.

