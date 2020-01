L1: changer Toulouse sans tout bouleverser, l'"urgence" de Zanko

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

Lanterne rouge et pire défense de L1 (39 buts encaissés), dix défaites de rang toutes compétitions confondues: l'"urgence" est déclarée à Toulouse mais le nouvel entraîneur Denis Zanko pense réussir sa mission maintien sans tout bouleverser samedi contre Brest (20h00).

L'ancien directeur du centre de formation du Téfécé, successeur d'Antoine Kombouaré licencié dimanche pour sa série de mauvais résultats, n'a prévu aucune révolution pour son premier match samedi soir au Stadium. "Ce serait prétentieux de ma part", dit-il.

"Je travaille dans l'urgence. Je prends la température, j'observe", explique-t-il, refusant de donner un diagnostic exact des maux dont souffre vraiment l'équipe si ce n'est un manque de confiance, un problème finalement "logique quand il y a une succession de défaites".

Pour éviter le naufrage, Zanko n'a "pas de baguette magique" ni de plan préétabli. L'idée première est de "retrouver une assise défensive" pour la pire arrière-garde du championnat.

"Je pense qu'on réglera les problèmes de manière collective", souligne le technicien, qui veut vivre "une aventure humaine avec ses joueurs". Un peu à l'image de son ami Pascal Dupraz lorsqu'il était à la tête du club toulousain (2016-2018).

Au printemps 2016, Dupraz, qui a fait venir Zanko comme directeur du centre de formation en 2017, a été l'artisan d'une opération maintien réussie malgré 10 points de retard à 10 journées de la fin.

Après la nomination de Zanko, les deux hommes se sont d'ailleurs parlés au téléphone: "Il m'a dit: +vas-y petit, ça va bien se passer+", a raconté le nouveau technicien du Téfécé, au caractère bien moins expansif que son ami.

- "Adaptation" -

Sur le plan du jeu, après le 4-4-2 de Kombouaré, Zanko a promis une adaptation. Cependant, mercredi lors du seul entraînement ouvert, il a préservé ce même schéma tactique.

"J'ai ma sensibilité. Il y a des choses que j'ai été amené à faire. Mais, il faut être capable de s'adapter aux conditions et aux joueurs que j'ai à disposition", assure celui qui a déjà sauvé Le Mans et Laval de la relégation en National.

Denis Zanko attend une réaction de l'ensemble des joueurs. "Il y a tellement de difficultés à affronter. Il faut que les joueurs l'entendent", martèle-t-il, constatant avec un peu d'étonnement qu'il y a "une forme d'insouciance" de la part des joueurs face à la situation du club et aux changements d'entraîneur. Au TFC, il y a déjà eu le départ mi-octobre d'Alain Casanova.

Comme directeur du centre de formation, Zanko part avec l'avantage de bien connaitre le vivier toulousain, "l'ADN" du club. "Je le connais bien. J'ai un petit temps d'avance le concernant", concède-t-il, attendant aussi du renfort côté mercato. En ce sens, après la signature du norvégien Ruben Gabrielsen, l'arrivée d'un milieu de terrain est attendue. Le profil souhaité: un récupérateur d'expérience, français, ayant déjà joué en L1.

Le président Olivier Sadran a en tous cas mis ses joueurs face à leurs responsabilités. "On est en L2 mais on peut encore remonter en L1. Cinq points (sur le barragiste, NDLR) en 19 matches, ça peut se remonter et il faut garder espoir", a-t-il dit.

"Maintenant, si jamais on reste en L2, j'assumerai, mais les joueurs devront également le faire", a-t-il prévenu.

