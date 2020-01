Ligue 1: choc au sommet, duel à Bordeaux et affiche au Parc

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Ligue 1 reprend vendredi en Bretagne par un choc entre Marseille et Rennes, 2e et 3e d'un Championnat dominé de la tête et des épaules par le Paris SG, hôte dimanche de l'AS Monaco de Robert Moreno.

La rencontre au Roazhon Park devrait faire des étincelles entre l'équipe de Julien Stéphan, à la recherche d'une sixième victoire d'affilée en L1, et les Marseillais du tacticien André Villas-Boas qui ont empoché 22 points sur 24 en fin d'année dernière.

Les Bretons, emmenés par leur jeune talent Eduardo Camavinga, ne sont qu'à cinq points de leur concurrent direct et ils comptent un match en retard, qu'ils joueront à Nîmes mercredi prochain.

Les locaux seront au complet et Marseille peut presque en dire autant, avec le retour de son gardien et capitaine Steve Mandanda, indisponible depuis mi-décembre. La seule absence olympienne, en plus de celle du grand blessé Florian Thauvin, concerne le latéral japonais Hiroki Sakai, suspendu.

"On est sur une bonne dynamique et la confiance règne dans le groupe, assure le milieu olympien Valentin Rongier. Il ne faut pas que l'on perde cela, quelle que soit l'issue du match de ce weekend et des prochains matchs."

- Parfum de "remontada" -

Toujours à l'Ouest, mais plus au Sud, Bordeaux accueille samedi Lyon pour une affiche entre pointures aux ambitions contrariées. Les deux clubs historiques du Championnat de France stagnent dans la seconde moitié du classement avec 26 points chacun, à sept longueurs du podium.

Les Girondins veulent retrouver de l'élan, après trois revers d'affilée en L1, face à des Lyonnais invaincus depuis quatre matches toutes compétitions confondues.

Parmi les équipes du haut de tableau, Lille (4e) et Nantes (5e) voyageront respectivement à Dijon et Saint-Etienne dimanche.

En soirée, le PSG avec ses artificiers Neymar et Kylian Mbappé fermera le bal de la 20e journée par la réception de Monaco, revenu au 7e rang après un début de saison raté.

Ce sera le premier gros test pour Robert Moreno, dont le baptême sur le banc monégasque s'est révélé concluant contre Reims (2-1) samedi en Coupe de France.

L'entraîneur espagnol connaît un peu le PSG. En mars 2017, il officiait comme adjoint de Luis Enrique à l'occasion de la fameuse "remontada" (6-1 après une défaite 4-0 à l'aller) du Barça contre le club français en Ligue des champions.

Programme de la 20e journée du Championnat de L1:

Vendredi :

(20h45) Rennes - Marseille

Samedi :

(17h30) Bordeaux - Lyon

(20h00) Amiens - Montpellier

Angers - Nice

Toulouse - Brest

Nîmes - Reims

Metz - Strasbourg

Dimanche :

(15h00) Saint-Etienne - Nantes

(17h00) Dijon - Lille

(21h00) Paris SG - Monaco

© 2020 AFP