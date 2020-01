L1: Lyon retrouve les altitudes, Toulouse sombre un peu plus

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Et revoilà Lyon! Probant vainqueur à Bordeaux (2-1), l'OL a fait son grand retour dans le haut du tableau de Ligue 1 samedi pour la 20e journée, encore fatale à Toulouse qui a concédé contre Brest (5-2) sa 10e défaite d'affilée en championnat...

- Lyon reprend de la hauteur -

Après avoir passé les fêtes de fin d'année à une peu reluisante 12e place, l'OL a enfin retrouvé la première partie de classement, plus conforme à son statut et son budget. Pour remonter à la 6e place, l'équipe de Rudi Garcia a livré un match plutôt convaincant à Bordeaux, seulement entaché par une maladresse chronique, en défense comme en attaque.

Derrière, le Danois Joachim Andersen continue de porter sa croix de recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'OL (24 M EUR): le défenseur central a facilité l'ouverture du score bordelaise avec une passe en retrait ratée que Jimmy Briand n'a eu qu'à pousser au fond (15e).

Et même si Lyon a archi-dominé, il a aussi beaucoup gâché, à l'image de Maxwel Cornet. Mais l'ailier ivoirien s'est rattrapé: d'abord en égalisant d'un tir dévié (50e), puis en lançant Moussa Dembélé sur l'action du 2-1 (53e). Petit coup de pouce du destin, le but égalisateur de Laurent Koscielny en fin de match a été annulé pour hors-jeu après recours à l'arbitrage vidéo (85e).

Pour Dembélé, auteur de son 11e but dans cette Ligue 1, c'est une délivrance après plus d'un mois sans marquer en championnat. Et c'est le genre de performance qui risque d'augmenter encore la cote en Angleterre de l'attaquant, jugé intransférable par l'OL...

- Montpellier enfin vainqueur à l'extérieur -

Une tête piquée de Gaëtan Laborde (50e), une reprise surpuissante d'Andy Delort (83e), et Montpellier a renversé Amiens 2-1 pour décrocher sa première victoire à l'extérieur cette saison en Ligue 1.

Les Héraultais n'avaient pas gagné loin de chez eux lors de la phase aller ? C'est réparé et cela leur permet de s'inviter dans le top 5 provisoire du classement (5e, 30 pts).

Ils pointent seulement à trois longueurs de Rennes (3e, 33 pts), battu 1-0 vendredi par Marseille (2e, 41 pts).

Le MHSC devance par ailleurs Lyon (6e, 29 pts), Nantes (7e, 29 pts), Angers (8e, 29 pts), freiné 1-1 par Nice samedi, et Monaco (9e, 28 pts), qui se déplace avec son nouvel entraîneur Robert Moreno sur la pelouse de l'intouchable leader Paris dimanche soir.

- Toulouse s'enfonce un peu plus -

Rien n'est décidément épargné au Toulouse FC, qui a concédé samedi contre Brest (5-2) sa 10e défaite d'affilée en Ligue 1, à deux revers de la pire série de l'histoire du Championnat de France.

Après la rapide ouverture du score brestoise, signée Yoann Court (8e), on a longtemps cru que le héros du soir serait Bafodé Diakité (19 ans): le jeune défenseur a inscrit de la tête ses deux premiers buts en L1 (17e, 20e).

Et puis patatras pour le nouvel entraîneur Denis Zanko, ancien patron du centre de formation bombardé entraîneur après le limogeage d'Antoine Kombouaré: son équipe a sombré en fin de match sur une volée magnifique de Gaëtan Charbonnier (72e), auteur d'un doublé dans la foulée (77e). Et la frappe limpide de Hianga'a Mbock (79e) puis le tir puissant d'Irvin Cardona (85e) ont fini d'assommer les Toulousains.

- Nîmes et Metz rebondissent -

Dans un bas de tableau ultra-serré, l'une des bonnes opérations a été réussie par Nîmes, vainqueur en supériorité numérique de Reims grâce à un but de Renaud Ripart après un cafouillage défensif (16e) puis un coup franc de Yassine Benrahou (90e+3).

Les "Crocodiles" ne bouderont pas leur plaisir: ils n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis le mois de septembre, soit 12 matches consécutifs sans victoire!

A noter aussi la victoire de Metz (1-0) contre Strasbourg, qui permet aux Lorrains de respirer un peu mieux à la 16e place du classement...

Résultats de la 20e journée:

vendredi

Rennes - Marseille 0 - 1

samedi

Bordeaux - Lyon 1 - 2

Amiens - Montpellier 1 - 2

Angers - Nice 1 - 1

Toulouse - Brest 2 - 5

Nîmes - Reims 2 - 0

Metz - Strasbourg 1 - 0

dimanche

(15h00) Saint-Etienne - Nantes

(17h00) Dijon - Lille

(21h00) Paris SG - Monaco

© 2020 AFP