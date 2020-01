L1: Moreno et Monaco, l'Everest parisien par la face "com'"

Publicité Lire la suite

Monaco (AFP)

"Si on pense qu'on ne peut pas gagner, on reste ici": Robert Moreno, nouvel entraîneur de Monaco, assure aborder le sommet de dimanche à Paris pour rivaliser avec le leader de L1 (21h00). Une communication ambitieuse pour un technicien encore en phase de séduction.

Moreno se sait attendu avant ce périlleux déplacement au Parc des Princes, où son équipe défie un adversaire qui vient d'inscrire 29 buts sur ses six dernières rencontres. Mais l'entraîneur espagnol de 42 ans maîtrise l'art de la "com'". Sourire aux lèvres, il a le sens de la répartie.

En Français dans le texte, il égraine d'abord quelques évidences: "Paris est une grande équipe, favorite pour remporter la L1. A domicile, l'équipe de référence en France a la pression de la victoire".

Ou encore: "Ils sont très forts mais nous sommes aussi très forts. Chaque match est différent. Sinon, on joue la Ligue 1 à 19, et on donne le trophée à Paris. Tout peut arriver. On vise la victoire".

Keita Baldé le suit. Il est prêt pour "une guerre, une bataille". "Ils sont très bons, dit-il à propos des joueurs du PSG. Mais on peut gagner. La peur dans le foot n'existe pas. Ce sont des personnes comme nous".

- Banaliser l'événement -

Progressivement, l'ancien adjoint de Luis Enrique, qui était sur le banc lors de la fameuse "remontada" réussie par le FC Barcelone contre Paris en 2017, diffuse son discours. Les questions sur Neymar, la "remontada" ou Paris sont évacuées. Pour se concentrer sur son équipe, capable de regarder le champion de France dans les yeux. Sinon "on reste ici", rétorque-t-il. "On prend 3-0 (forfait, ndlr) et le club ne dépense pas d'argent pour le voyage".

Afin de banaliser l'événement, il assure même que ce ne sera pas son premier grand moment avec Monaco. "Pour moi, Reims aura été mon premier grand match et le sera pour tout le temps", lance-t-il.

Au fond de la salle de presse, Marc Sellarès prend des notes. Après chacune des conférences de son entraîneur, cet Espagnol de 39 ans, préparateur psychologique officiellement nommé "coordinateur et chef du staff technique" par le club, analyse la prestation de Moreno avec l'intéressé.

Avant ce déplacement parisien, le jeune technicien joue sur du velours. Ses joueurs sont prêts à en découdre. Cesc Fabregas explique: "on recommence à zéro avec un nouvel entraîneur. Donc intensité et comportement sont très bons".

Baldé, auteur de quatre buts sur ses quatre dernières titularisations, poursuit: "il a amené son dynamisme, ses idées. Il est très bien entré dans le groupe. Il a bien expliqué ce qu'il voulait faire, ses bases. On essaie de les mettre en place".

- "Toujours les mêmes intentions" -

Moreno peut ainsi saupoudrer ses principes sur le jeu: possession, pressing haut, capacité à défendre collectivement.

"L'identité de jeu ne se verra pas sur un seul match, précise-t-il. Je vais la mettre en place à chaque match. Si tu changes tout au premier problème, c'est que tu ne crois pas à ce que tu as dit. Nos intentions sont toujours les mêmes. Mais l'adversaire peut aussi contrôler la partie".

Les variantes tactiques, les ajustements, le travail sur les coups de pied arrêtés ou encore les zones de pressing intenses et de harcèlement de l'adversaire? Tout cela, Moreno le tait.

"Je préfère dire des choses intéressantes au lieu de faire semblant, souligne-t-il. Sinon, on perd tous notre temps. Mais si je pense qu'il est mieux pour l'équipe de ne pas évoquer un sujet, je dis clairement que je ne réponds pas".

D'ailleurs, sauf si Monaco explose à Paris -ce que le technicien espagnol n'imagine même pas-, son impact sur le jeu monégasque ne sera pas jugé à l'issue de ce déplacement. La direction entend lui laisser le temps.

Pourtant, il existe un objectif comptable interne très ambitieux: récolter 22 points sur les 9 rencontres à venir avant le derby contre Nice (28e journée). Cela fait sept victoires, un nul et une défaite. Bien peu de place pour l'erreur...

