Réforme des retraites : des annonces attendues et des manifestants de nouveau dans la rue

Alors que la grève atteint sa 38e journée, samedi, les organisations syndicales appellent à nouveau à la mobilisation dans toute la France. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a promis d'adresser des propositions concrètes pour sortir du conflit dans la journée.

Enfin une résolution du conflit sur la réforme des retraites ? Le Premier ministre, Édouard Philippe, a promis de livrer des annonces concrètes, samedi 11 janvier, pour aller vers une sortie de crise. Déterminées à maintenir la pression, les organisations syndicales ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation partout en France.

Manifestation conjointe des syndicats et des Gilets jaunes

À Paris, la manifestation s'est élancée peu après 14 h de la place de la Nation en direction de celle de la République, rejointe par plusieurs centaines de Gilets jaunes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Du monde, solidaire et combatif a nation !! Venez toutes et tous ! #EducEnGreve pic.twitter.com/ryt3bFbgGm — SNES/FSU CRETEIL (@SnesFsuCreteil) January 11, 2020

Plusieurs milliers de manifestants ont commencé à défiler derrière une banderole "Retraite à points, tous perdants! Retraite à 60 ans, tous gagnants!", et sous les drapeaux et les ballons des organisations de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires et organisations de jeunesse.

Plusieurs centaines de Gilets jaunes, qui étaient partis en fin de matinée du pont François Mitterrand, s'étaient placés en tête de cortège, avec banderoles et couronnes de fleurs en hommage au livreur mort après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, Cédric Chouviat. Parmi les slogans : "Castaner en enfer", "Macron démission".

Philippe Martinez, le leader de la CGT, en pointe dans la mobilisation contre la réforme, a redit devant la presse avant le départ du cortège que son organisation n'avait "pas changé d'avis" après 5 semaines de conflit. Il a fustigé un projet de loi que "personne ne comprend" et dont beaucoup d'aspects "seront réglés par des décrets". "Est-ce qu'on peut faire confiance à un gouvernement qui dit : je réglerai tout, après ?".

Édouard Philippe annoncera-t-il la "base d'un compromis" ?

Édouard Philippe s'est engagé vendredi, au terme d'une nouvelle journée marathon de bilatérales avec les partenaires sociaux, à adresser aux organisations syndicales et patronales "par écrit des propositions concrètes" qui pourraient former "la base d'un compromis".

Demain, j’adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis. Elles porteront notamment sur les objectifs et les modalités de la conférence de financement. #retraites https://t.co/H0LSCZOsR2 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) January 10, 2020

Le gouvernement est très attendu sur l'âge pivot – ou "âge d'équilibre" – auquel s'oppose catégoriquement la CFDT. L'appui du premier syndicat de France, favorable à un régime universel par points, semble indispensable pour sortir de 5 semaines d'impasse.

"C'est une mesure aveugle qui n'a pas lieu d'être dans le projet de loi", a redit vendredi Laurent Berger, le patron de la CFDT, notant toutefois "une volonté d'ouverture" de la part du Premier ministre.

Cet âge d'équilibre, qui doit progressivement inciter les Français à partir à 64 ans en 2027, sous peine de se voir infliger un malus, figure 39 fois dans le projet de loi transmis jeudi aux partenaires sociaux.

Le Premier ministre a redit vendredi "la détermination du gouvernement" à présenter ce projet de système "universel" de retraite le 24 janvier en Conseil des ministres et de le soumettre à l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale à compter du 17 février pour qu'il puisse être adopté avant l'été.

Vendredi, pour la première fois, le gouvernement a communiqué son estimation des économies attendues de l'âge pivot, soit 3 milliards d'euros en 2022 et 12 milliards en 2027.

