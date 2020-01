Taïwan : la présidente sortante réélue, l'opposition pro-Pékin concède sa défaite

Selon des résultats partiels, la présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, était samedi en tête de l'élection présidentielle dans l'île. Le candidat de l'opposition, Han Kuo-yu, a concédé sa défaite.

La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, était en tête de l'élection présidentielle dans l'île, un scrutin crucial pour l'avenir des relations avec Pékin, selon des résultats partiels samedi 11 janvier. La cheffe d'État a revendiqué la victoire peu après que l'opposition ait reconnu sa défaite.

En poste depuis 2016, Tsai Ing-wen était donnée gagnante aux alentours de 20 h (12 h GMT) par les principaux médias locaux après le décompte de plus de la moitié des suffrages. La chaîne de télévision SET TV la créditait de 57,7 % des votes et CtiTV de 56,7 % face à son principal adversaire, Han Kuo-yu, après le dépouillement de plus de 10 millions de bulletins.

Le principal candidat de l'opposition à Taïwan, Han Kuo-yu, a concédé samedi sa défaite à l'élection présidentielle face à la sortante, Tsai Ing-wen.

"J'ai appelé la présidente Tsai pour la féliciter", a indiqué Han Kuo-yu à une foule d'électeurs dans la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. "Elle a un nouveau mandat pour les quatre prochaines années."

Avec AFP