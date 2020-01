Municipales: Marine Le Pen invite les Républicains à "ouvrir les yeux" et à contrer Macron

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Marine Le Pen a invité les électeurs des Républicains dimanche, lors d'une convention de son parti sur les municipales, à "ouvrir les yeux" sur "la trahison dont ils sont victimes" en s'alliant avec le parti d'Emmanuel Macron.

"J'appelle les électeurs les Républicains à ouvrir les yeux (...) sur les alliances nombreuses de leur mouvement avec le parti d'Emmanuel Macron, (...) à constater la trahison dont ils sont victimes de la part de ceux qui leur ont fait croire qu'ils lutteraient contre la politique d'Emmanuel Macron alors qu'ils en sont aujourd'hui les marchepieds, à défaut d'en être les paillassons", a déclaré la présidente du Rassemblement national devant plusieurs centaines de militants réunis à la Maison de la chimie à Paris.

La finaliste de la présidentielle en 2017 a dénoncé "le macronisme" "toujours semeur de désordre, cynique, arrogant, souvent blessant, et de plus en plus violent", tout "en étant parfaitement et méticuleusement inefficace" comme avec la réforme des retraites.

"C'est à la condamnation de cette politique (de M. Macron, ndlr) et de ses méthodes que j'appelle les électeurs et particulièrement ceux qui souffrent de la politique injuste d'Emmanuel Macron", a ajouté la cheffe du RN à deux mois du premier tour des municipales.

"Le fonds (de la réforme) est odieux, la forme est une manipulation de bout en bout: abandon d'un système social que le monde entier nous envie, baisse annoncée massive des pensions, sans évidemment savoir l'étendue de la catastrophe que sera pour vous cette réforme des retraites par points", a-t-elle développé estimant que "rien dans cette réforme n'est à garder".

"L'âge pivot était un élément de négociation grossier et un écran de fumée destiné à être sacrifié et à focaliser l'attention pour faire accepter l'essentiel du texte induisant une inadmissible baisse des pensions de retraite pour l'ensemble des professions", a insisté la présidente du RN.

