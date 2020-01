Foot européen : Liverpool écrase la concurrence, la Juve trône à nouveau

Amputé des joutes allemandes et espagnoles, le week-end de football européen n’en a pas moins été spectaculaire, avec un petit resserrement en tête de la Ligue 1 et des ténors implacables en Premier League et en Serie A. Voici le bilan du week-end.

• Ligue 1 : les Olympiques engrangent, le PSG accroché



À défaut d'être menacé en tête d'une Ligue 1 qu'il domine toujours outrageusement, le PSG a tout de même connu un coup d'arrêt en partageant les points, au Parc des Princes, avec l'AS Monaco (3-3). Les Parisiens, qui comptent un match de retard, conservent tout de même cinq longueurs d'avance sur l'OM, leur premier poursuivant. Les Phocéens ont eux profité du week-end pour renforcer leur deuxième place en allant s'imposer à Rennes, troisième au classement (0-1).



Autre Olympique attendu au tournant, l'OL s'en est bien sorti en renversant Bordeaux (1-2). Les Lyonnais, toujours sur courant alternatif cette saison, pointent au 7e rang du classement, à quatre points du podium. À noter, enfin, le carton de Brest à Toulouse (2-5). Le Téfécé qui, avec cette nouvelle défaite, est plus que jamais bon dernier de L1.



• Premier League : Liverpool inarrêtable, Manchester City nouveau dauphin



Les semaines se suivent et se ressemblent à Liverpool. Bousculés par Tottenham, les Reds sont allé chercher un nouveau succès (0-1), le 20e en 21 journées, et comptent désormais 16 points d'avance en tête de la Premier League, avec un match de moins. Un fossé de l'autre côté duquel se trouve désormais Manchester City, nouveau dauphin après sa démonstration sur la pelouse d'Aston Villa (1-6), conjuguée à la défaite de Leicester contre Southampton (1-2).



En chasse derrière le podium, Chelsea et Manchester United, respectivement victorieux de Burnley (3-0) et Norwich (4-0), se replacent. La galère se poursuit pour Arsenal, en revanche, après un nouveau match nul sur le terrain de Crystal Palace (1-1). Les Gunners sont dixièmes.



• Serie A : l'Inter lâche des points, la Juve prend la main



Le "mano a mano" se poursuit en tête de la Serie A, et le week-end a profité à la Juventus Turin, victorieuse de l'AS Rome (1-2). Trois points qui lui permettent de prendre seule la tête du classement, puisque l'Inter, co-leader jusqu'à cette 19e journée, a laissé filer la victoire face à l'Atalanta Bergame (1-1).



Un faux pas qui profite à la Lazio Rome, intenable depuis décembre, et qui se rapproche à quatre longueurs – malgré un match de retard – à la faveur de sa victoire sur Naples (1-0). Les Napolitains qui restent cantonnés dans le ventre mou, à la 11e place. Autre club en grande difficulté ces dernières semaines, la Fiorentina a renoué avec la victoire en dominant la SPAL (1-0). La Viola pointe à la 14e place et renoue avec la victoire, une première depuis le 30 octobre 2019.



Note : la Bundesliga et la Liga n'ont toujours pas repris, mais le football espagnol n'a toutefois pas fait relâche, avec la victoire du Real Madrid en finale de la Supercoupe.