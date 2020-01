Euro-2020 : les Bleus éliminés dès les poules, les JO-2020 s'éloignent

Déjà battus par le Portugal en ouverture, les Bleus ont enchaîné une deuxième défaite face à la Norvège, synonyme d'élimination de l'Euro-2020. Une déroute qui complique un peu plus leurs affaires dans la perspective d'une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Le camouflet est immense. Le handball français est en crise après le naufrage des Bleus en Norvège, éliminés dès le premier tour de l'Euro à la suite de leur défaite contre le pays-hôte, 28 à 26, dimanche 12 janvier à Trondheim, deux jours après celle concédée face au Portugal.



Cet échec, inédit à l'Euro, intervient à peine plus d'un mois après le fiasco de l'équipe féminine, elle aussi éliminée d'entrée dans sa grande compétition préolympique, le Mondial au Japon.



Il y a deux ans, la France était championne du monde chez les hommes et chez les femmes et l'avenir paraissait radieux. À six mois des Jeux de Tokyo, l'euphorie a laissé la place à l'inquiétude.



Les femmes restent championnes d'Europe en titre et ont déjà en poche leur billet olympique. Mais pour les hommes, le recul dans la hiérarchie internationale, entamé à l'Euro-2018 et au Mondial-2019, malgré deux médailles de bronze, se transforme en plongeon.



Ni les joueurs ni le staff n'auront le temps de trop s'appesantir sur leurs déboires car la prochaine échéance, bien plus cruciale encore, arrive dans trois mois : le tournoi de qualification olympique où les Bleus devront décrocher leur billet pour Tokyo, du 16 au 19 avril à Bercy.



Il y a peu, ce rendez-vous n'aurait guère suscité de crainte, mais vu le contexte, les Français devront se méfier. Leurs adversaires, probablement la Croatie, une équipe africaine et un Européen potentiellement de bon niveau (mais pas un des tout meilleurs pays), viendront avec l'idée d'eux aussi faire chuter les anciens patrons du handball mondial. Il y aura deux places à prendre sur quatre candidats.



La défaite de trop



La France devra aussi en passer par un tour de qualification, en match aller-retour en juin prochain, pour participer au Mondial en Égypte en janvier 2021.



"C'est nouveau pour nous. C'est la première fois depuis que je joue en équipe de France qu'on est éliminés aussi tôt. On va voir comment on va digérer ça", a réagi l'ailier vétéran Luc Abalo, l'un de ceux qui disputaient leur dernier Euro, comme Mickaël Guigou et Cédric Sorhaindo.



La France a gâché son tournoi en perdant contre toute attente face au Portugal (28-25), une nation en progrès mais pas encore candidate au podium. Elle s'est retrouvée dans l'obligation de réussir un exploit pour survivre : battre le vice-champion du monde devant son public.



Les Bleus se sont bien battus et ont joué un bien meilleur handball que l'avant-veille, malgré un jeu d'attaque toujours perturbé par les pertes de balles et les imprécisions. "On a tout donné. Quitte à mourir, autant que ce soit les armes à la main et on l'a fait", a souligné l'ailier Valentin Porte. Le pivot Ludovic Fabregas a été le plus efficace avec 8 buts.



L'équipe de France a mené de trois buts en deuxième période, à une longueur de l'écart qui aurait fait son bonheur (car une victoire plus courte n'aurait probablement pas suffi à l'envoyer au tour principal). Mais cela n'a pas suffi devant les 8 900 supporteurs norvégiens, fous du demi-centre du PSG Sander Sagosen (10 buts).



Garder espoir, comme en 2012



Après cette débâcle, la responsabilité du duo d'entraîneurs, Didier Dinart et Guillaume Gille, va être au centre des débats, car sur le papier l'équipe de France possède une belle collection de talents. C'est la capacité à les faire bien jouer ensemble qui a manqué.



"Ce n'est pas du tout notre place quand on regarde les joueurs qui composent l'équipe", a dit Nikola Karabatic.



Il serait cependant fort surprenant que la Fédération décide une révolution si près d'objectifs où la France va devoir briser la spirale du déclassement.



"Je ne pense pas qu'il faille tout jeter. Il faut retravailler, rebâtir la confiance individuelle et collective, c'est un gros chantier", a estimé Karabatic.



La star, comme les autres anciens couverts de médailles (deux titres olympiques, quatre mondiaux et trois européens entre 2006 et 2017), pourra s'appuyer sur le précédent de 2012 pour croire au rebond. En janvier, les Français finissaient onzièmes de l'Euro. En août, on leur passait au cou leur deuxième médaille d'or olympique d'affilée à Londres.



Avec AFP