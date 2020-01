Oscars : "Les Misérables", du français Ladj Ly, nommé dans la catégorie du meilleur film étranger

Le film français "Les Misérables" a été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger, qui sera remis le 9 février à Los Angeles. Son réalisateur, Ladj Ly, y dépeint l'histoire d'une bavure policière dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne.

"Les Misérables", du réalisateur français Ladj Ly, a été retenu lundi 13 décembre, par l'académie des Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger.

Parmi les dix œuvres dévoilées par l'Académie des arts et sciences du cinéma en décembre, cinq ont finalement été retenues dans la liste des nominations. Outre "Les Misérables", figurent de sérieux concurrents tels que "Douleur et gloire" du réalisateur espagnol Pedro Almodovar (Espagne) et la Palme d'or du festival de Cannes "Parasite" (Corée du Sud), mais aussi "La Communion" (Pologne) et "Honeyland" (Macédoine du Nord).

La France à Hollywood ! 🇫🇷🇺🇸#LesMisérables de @ladjLY est nommé aux #Oscars2020.



Le Prix du jury du @Festival_Cannes, bientôt à 2 millions d'entrées en France, concourt dans la catégorie MEILLEUR FILM INTERNATIONAL.



Félications à toute l'équipe du film ! pic.twitter.com/ambnwJQObU — Le Pacte (@Le_Pacte) January 13, 2020

Le film français "Les Misérables", inspiré du titre du roman de Victor Hugo dont une partie se déroule dans cette même banlieue parisienne, raconte l'histoire d'une bavure policière dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis, à Montfermeil, à travers le destin d'un policier qui débarque en plein été à la brigade anti-criminalité. Ce film choc sur une France disparue des radars politiques et médiatiques a reçu le prix du jury du festival de Cannes en 2019.

La 92e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 9 février prochain.

