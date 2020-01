Zone d’intervention, moyens militaires, financement : les enjeux du G5 Sahel

Réunis à Pau, les pays du G5 Sahel doivent repenser le dispositif Barkhane, qui fait l'objet de sévères critiques et a essuyé de nombreux revers : où et comment intervenir ? Avec quels moyens ? Éléments de réponse.

“Il faut inverser le rapport de force, il ne nous est actuellement pas favorable", déclarait Emmanuel Macron le 9 janvier dernier, quand le Niger a connu l'attaque jihadiste la plus meurtrière de son histoire, qui a causé la mort de 89 soldats.

La France a également payé un lourd tribut dans cette guerre au Sahel en perdant 13 soldats de la force Barkhane, lors d’une mission au Mali, le 25 novembre. Autant d’échecs qui ont valu de nombreuses critiques aux dirigeants des pays engagés dans la région, notamment la France

Face à la multiplication des attaques jihadistes dans cette région semi-désertique d’Afrique, les membres du G5 Sahel, réunis les 12 et 13 janvier à Pau à l’initiative d’Emmanuel Macron, n’ont d’autre choix que de repenser leur stratégie de lutte antiterroriste.

Réduction de la zone d’intervention

Concrètement, la nouvelle stratégie s’appuie d'abord sur un resserrement de la zone d’intervention. “Le Sahel recouvre une zone immense que les 4 500 soldats engagés dans la force Barkhane ne peuvent pas couvrir”, souligne Thierry Hommel, directeur du Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest, dans un entretien à France 24. Au fil des années, la vague jihadiste n’a cessé de s’étendre vers le Sud. La stratégie avancée est donc de recentrer la zone d’intervention autour des frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.” Dans ce périmètre réduit, les opérations se poursuivront à un rythme élevé, assure de son côté l’Élysée.

Dans cette même perspective, la France, souvent accusée de connivence avec les groupes séparatistes opposés au pouvoir malien, pourrait abandonner ses positions dans la région de Kidal, au Mali. "Les défis actuels du nord du Mali ne nécessitent pas le même type de réponse, a confirmé l’Élysée au journal Le Monde. Ce n’est pas la France qui va accélérer le retour de l’État malien à Kidal, c’est une responsabilité malienne."

Pas question pour autant de laisser les jihadistes investir de nouveaux territoires. Paris étudie à ce titre la possibilité de mieux contrôler les frontières avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. L’idée est d’empêcher une contamination de l’Afrique de l’Ouest.



Des moyens matériels accrus

Autre changement, la nouvelle stratégie pourrait s’opérer de manière plus ponctuelle et localisée. Les acteurs de Barkhane interviendrait à la manière d’une "force de réaction rapide" en soutien aux armées locales engagées sur le terrain. Cela implique une nouvelle organisation au sein de laquelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger feraient appel à la force Barkahne en cas de besoin. “Les pays du G5 Sahel préconisent de leur côté une meilleure prise en compte des états-majors locaux, qui peuvent apporter une expertise plus pertinente que des troupes étrangères, Jean-Claude Félix-Tchicaya, chercheur à l’Institut de prospectives et sécurité en Europe (IPSE), spécialiste du Sahel, interrogé par France 24.

De nouvelles logiques qui nécessitent des forces plus spécialisées et davantage de moyens matériels. Côté équipement, Paris mise notamment sur le renfort des drones arrivés il y a peu sur le territoire. Aux nouvelles technologies, il faut également associer davantage d'hélicoptères et d’avions.

Pour le reste, Paris compte également sur les soutiens d'une opération baptisée "Tacouba", réunissant des forces spéciales d'une dizaine de pays européens. Mais de nouveaux engagements dans le conflit passent par une politique de transparence, et beaucoup rechignent à lâcher des moyens financiers et humains à des régimes régulièrement accusés de détourner les fonds alloués à la guerre pour servir leurs propres intérêts. Elles ne sont d’ailleurs pas plus enclines à financer la corruption qui gangrène les armées locales.

Pour preuve, le 12 novembre dernier, le président malien, en déplacement à Paris, avait dû rappeler que les financements promis par l’Union européenne destinés à lutter contre le terrorisme dans le Sahel n’étaient toujours pas parvenus dans les caisses de la force conjointe du G5 Sahel, plus d’un an après les engagements pris.

Opération transparence des financement



Dans ce climat de défiance, “Emmanuel Macron va d’abord devoir rassurer les éventuels futurs soutiens et apporter les gages de la transparence des financements. Il y a en ce sens une véritable opération de communication à mettre en place”, note Jean-Claude Félix-Tchicaya.

Et cela repose également sur une meilleure communication des victoire engrangées par les forces en présence. De nombreux chefs terroristes sont déjà tombés sous les assauts de Barkhane et du G5 Sahel, encore faut-il que cela se sache pour donner confiance aux nouveaux partenaires.

Gagner la guerre contre le terrorisme dans le Sahel ne passera non plus sans une reprise en main réelle des souverainetés touchées par le conflit. La réponse au jihadisme est davantage économique et sociale que militaire, explique Jean-Claude Félix-Tchicaya. “C’est d’ailleurs à l’Union africaine, à la Cedeao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et aux dirigeants des pays du Sahel que reviennent de telles responsabilités, poursuit le chercheur. Et plus encore, c'est aux populations locales de se saisir du problème”. Et Thierry Hommel d'ajouter : “Les Européens peuvent intervenir en multipliant les partenariats économiques, mais dans une certaine limite, sous peine d’être accusés d’ingérence”.

Reste la question du soutien américain. Donald Trump pourrait retirer ses troupes dans les mois à venir. Les acteurs de la guerre contre le jihadisme dans le Sahel seraient alors privés de tous les moyens matériels et logistiques uniques déployés par Washington. Il faudrait alors redéfinir une nouvelle stratégie. Vaste entreprise.