Basket: surclassée par le Fenerbahçe, l'Asvel voit le top 8 de l'Euroligue s'éloigner

Paris (AFP)

Quatre jours après un revers à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Villeurbanne s'est incliné mardi à Istanbul contre le Fenerbahçe 86 à 64, une onzième défaite qui l'éloigne un peu plus du rêve d'un top 8 en Euroligue.

L'instant stambouliote des Villeurbannais va se poursuivre, puisque dans quatre jours un très gros morceau attend les hommes de Zvezdan Mitrovic: un déplacement sur le parquet de l'Efes Istanbul, finaliste de l'Euroligue l'an passé et actuellement en tête avec seulement trois défaites en dix-neuf matches.

Face aux Jaune et Noir du "Fener", poussés par leur bouillant public, les joueurs de l'Asvel n'ont pas existé, si l'on met de côté un réveil au milieu du troisième quart-temps, sous l'impulsion de leur capitaine Charles Kahudi, pour revenir à 12 points (49-37, 25e).

Mais le mal était déjà fait face aux trois internationaux français, Nando De Colo, Joffrey Lauvergne et Léo Westermann, un trident bleu auteur de 24 points au total. De Colo a terminé la rencontre avec 16 points, meilleur marqueur de la rencontre avec son coéquipier Derrick Williams, régalant les 8.000 spectateurs de l'Ulker Sports Arena.

Le Fenerbahçe a ensuite repris sa marche en avant sans trembler pour enchaîner un troisième succès et afficher le même bilan que l'Asvel (8 victoires pour 11 défaites).

En difficulté dans les phases défensives, les équipiers de Kahudi ont également payé les fautes trop rapides de son ailier fort américain Adreian Payne (trois après huit minutes, la quatrième au milieu du 3e quart-temps).

L'écart avec la huitième place, synonyme de qualification pour les play-offs, est toujours d'une victoire pour l'Asvel sur l’Étoile Rouge, qui reçoit mercredi les Lituaniens de Kaunas.

Vendredi, l'Asvel fera face à l'Efes Istanbul, formation la plus régulière depuis le début de la saison avec trois défaites, une en déplacement à Athènes contre le Panathinaikos début novembre (86-70) et deux à domicile, en ouverture de l'Euroligue contre le Barça (74-64) et contre le CSKA Moscou, champion d'Europe en titre (81-80) fin décembre.

